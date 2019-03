Schwuler CDU-Politiker will Absetzung von "Dr. Klein" verhindern

Heute, 14:19h,

Der Stuttgarter CDU-Kreischef und Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann hat laut "StZ" den ZDF-Intendanten schriftlich gebeten, die Krankenhausserie "Dr. Klein" nicht wie geplant nach Ende der aktuell laufenden fünften Staffel einzustellen.



Als einen Grund nannte Kaufmann, dass die Serie um eine von Christine Urspruch dargestellte kleinwüchsige Kinderärztin für die Akzeptanz homosexueller Partnerschaften sensibilisiert habe. Der schwäbische CDU-Politiker, der seit 2009 im Bundestag sitzt, hat seine eigene Partnerschaft 2015 kirchlich segnen lassen (queer.de berichtete). Außerdem, so Kaufmann weiter, vermittle die ZDF-Produktion auf sympathische Art, "dass in unserer modernen Gesellschaft kein Platz ist für Intoleranz und Diskriminierung".

Kaufmann: Serie hat "Herz, Charakter und Aussage"

Auch handfeste regionale Gründe würden für eine Fortsetzung sprechen: Die Serie wird in Kaufmanns Heimatstadt gedreht und sei auch für den Wirtschafts- und Medienstandort Stuttgart sehr wichtig, so der 49-jährige Christdemokrat. Außerdem fahre "Dr. Klein" mit stabil drei Millionen Zuschauern pro Folge ordentliche Quoten ein und sei bei Zuschauern beliebt. Es handle sich um eine Serie mit "Herz, Charakter und Aussage".



"Dr. Klein" lief seit 2014 zunächst freitagabends und jetzt samstagabends kurz vor der Primetime (Bild: ZDF)

"Dr. Klein" hat immer wieder mit LGBTI-Geschichten für Schlagzeilen gesorgt (queer.de berichtete). In der neuesten Folge, die am Samstag im ZDF-Vorabendprogramm ausgestrahlt werden soll, geht es um eine homophobe Ärztin, die ihren 17-jährigen Sohn von seiner Homosexualität "heilen" will. In der Folge beziehen Dr. Klein und ihre Kollegen klar Stellung gegen sogenannte Konversionstherapien (queer.de berichtete). Im letzten Jahr fuhren Hauptdarstellerin Christine Urspruch und andere "Dr. Klein"-Schauspieler beim Stuttgarter CSD auf dem Wagen der Produktionsfirma Bavaria Fiction mit – der Pride wurde Anfang des Jahres auch in der Serie selbst dargestellt. (dk)