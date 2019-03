"Queeres Jugendzentrum" LaVie Karlsruhe sucht Sozialarbeiter / Sozialpädagoge (m/w/d)

Heute, 07:40h, noch kein Kommentar

SOZIALPÄDAGOGE ODER SOZIALARBEITER FÜR DAS "QUEERE JUGENDZENTRUM" LAVIE (M/W/D)



Der Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe (stja) sucht ab sofort für das "Queere Jugendzentrum" LaVie eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen oder eine Sozialarbeiterin/einen Sozialarbeiter in Teilzeit (60 %). Das "LaVie" richtet sich als Einrichtung der Offenen Jugendarbeit gezielt an junge Menschen der LGBT-Community. Die Stelle bietet je nach Qualifikation und Berufserfahrung Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE.



IHRE AUFGABEN

• Mitarbeit im offenen Bereich

• Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie von Freizeit- und Bildungsangeboten

• Beteiligung der Jugendlichen

• Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen

• Vernetzung innerhalb und außerhalb des stja



IHR PROFIL

• Abgeschlossenes Studium als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder als Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter (FH/BA/DH – Diplom oder Bachelor) oder vergleichbare Qualifikation

• Möglichst Erfahrung in der Jugendarbeit

• Bereitschaft zur fachlichen Vertiefung der Arbeit mit LGBT-Jugendlichen

• Selbstverständlicher Umgang mit der eigenen sexuellen Identität

• Flexibilität und Belastbarkeit

• Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und gelegentlich an Wochenenden



WIR BIETEN

• Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld

• Eine sinnhafte und gemeinwohlorientierte Tätigkeit

• Kinderbetreuungsmöglichkeiten in unserem Betriebskindergarten

• Eine zukunftsorientierte Personalentwicklung mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten

• Ein attraktives Betriebliches Gesundheitsmanagement

• Eine betriebliche Zusatzversorgung für Beschäftigte

• Ein Arbeitsklima orientiert an unseren Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit



SIND SIE INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 22.03.2019 gerne online auf unserem Bewerbungsportal oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer 501.0819 an:

Stadt Karlsruhe, Stadtjugendausschuss, 76124 Karlsruhe.



Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Elisabeth Steiner, Leiterin Kinder- und Jugendhaus Südwest und Jugendzentrum LaVie, Telefon 0721 35454978.