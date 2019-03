US-Militär: Trans-Verbot tritt am 12. April in Kraft

The U.S. Army / flickr) Amerikanische Soldaten im Irak: Ab sofort sollen nur noch cissexuelle Kämpfer ihr Land verteidigen dürfen (Bild:

Das US-Verteidigungsministerium hat die Richtlinien für das von Präsident Donald Trump angeordnete Trans-Verbot im Militär festgelegt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP heißt es in dem Dokument, dass alle Transpersonen ab dem 12. April aus Army, Air Force, Navy, Marine Corps und der Coast Guard entfernt werden müssten und nicht eingestellt werden dürften. Transpersonen dürfen laut den Richtlinien künftig nur im Militär dienen, wenn sie ihre Transsexualität verstecken.



Wörtlich heißt es in dem Papier, dass jede Person mit der Diagnose "Geschlechtsidentitätsstörung" aus dem Militär entfernt werden könne. Einzige Ausnahme: Wenn diese Personen die "Standards, die mit ihrem oder seinem biologischen Geschlecht einhergehen", erfüllen könnten, könnten sie die Entlassung umgehen.



Die Opposition kritisierte die Neuregelung scharf. Die kalifornische Politikerin Nancy Pelosi, als Sprecherin des Repräsentantenhauses die ranghöchste Politikerin der Demokratischen Partei, bezeichnete das Trans-Verbot als "feige": "Die durch den Präsidenten angeordnete Wiedergeburt des diskriminierenden, widerlichen Verbots von trans Mitarbeitern beim Militär ist ein unglaublicher Angriff auf die Patrioten, die dafür sorgen, dass wir sicher sind, und die die Grundideen unserer Nation verteidigen", erklärte die 78-Jährige. "Das Beharren des Präsidenten auf seinem feigen Verbot zeigt, dass Vorurteile, nicht Patriotismus, sein Handeln leiten."



Transgender service members testified on the trans military ban. What they had to say moved a congresswoman to tears. Gepostet von Human Rights Campaign am Freitag, 8. März 2019 Facebook / Human Rights Campaign | Bei einer Anhörung im US-Parlament erklärten transsexuelle Soldatinnen und Soldaten, was sie vom Verbot halten – und rührten damit eine Abgeordnete der Demokraten zu Tränen

Die Rückkehr von "Don't ask, don't tell"

Psychologieprofessor Aaron Belkin von der University of California erklärte, dass die neue Richtlinie ein Rückschritt in die Vergangenheit sei: "Die Trump-Regierung ist entschlossen, die 'Don't ask, don't tell'-Regelung zurückzubringen, also eine Politik, die Militärangehörige zwingt, zwischen ihrem Land und der Wahrheit darüber, wer sie sind, zu entscheiden." "Don't ask, don't tell" (Frage nicht, erzähle nichts) war ein Gesetz, das Homosexuellen zwar den Dienst an der Waffe erlaubte, aber nur, solange sie ihre sexuelle Orientierung geheim hielten. Nach diesem Gesetz wurden zwischen 1993 und 2011 rund 14.000 geoutete Militärangehörige gefeuert. Das Gesetz wurde durch Präsident Barack Obama – gegen den erbitterten Widerstand vieler Republikaner – abgeschafft (queer.de berichtete).



Laut Schätzungen gibt es rund 15.000 Transpersonen bei den US-Streitkräften. Derzeit haben sich mehr als 1.000 als transsexuell geoutet – ihnen droht nun die Arbeitslosigkeit.



Präsident Trump kündigte das Trans-Verbot im Militär 2017 an. Danach folgten mehrere Gerichtsverfahren. Im Januar diesen Jahres gab der Supreme Court sein vorläufiges Okay für das Verbot (queer.de berichtete). (dk)