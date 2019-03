CSD-Organisatoren entwickeln geschlechtsneutralen Sprachassistenten mit

Der geschlechtsneutrale Sprachassistent Q trägt den selben Namen wie das omnipotente Wesen (John De Lancie) aus verschiedenen "Star Trek"-Serien (Bild: CBS)

Bislang klangen kleine elektronischen Haushaltshelfer wie Siri und Alexa meist weiblich, während sich komplexe Systeme für künstliche Intelligenz, etwa Einstein von Salesforce oder Watson von IBM, männlich geben. Gegen diese Art von Sexismus wollen Wissenschaftler und LGBTI-Aktivisten aus Dänemark vorgehen. Die Agentur "Virtue" und Organisationen wie der Copenhagen Pride wollen gemeinsam das geschlechtsneutrale System Q auf den Markt bringen, das geschlechtsspezifische Vorurteile bekämpfen soll.



Die automatisch erzeugte Stimme von Q klingt weder nach einem Mann noch nach einer Frau. Erreicht wird dieser Effekt hauptsächlich dadurch, dass die Stimme einer Tonhöhe von 145 bis 175 Hertz entspricht – und damit in einem Frequenzbereich liegt zwischen den höheren Stimmlagen von Frauen und den tieferen von Männern.



Q war von Sounddesignern und Sprachwissenschaftlern entwickelt worden, die Stimmen insbesondere von Menschen aufnahmen, die sich als nichtbinär identifizieren. Mit spezieller Software wurde dann die virtuelle Stimme im geschlechtsneutralen Sprachbereich entwickelt. Europaweit bewerteten 4.600 Probanden, ob sie die Stimme eher als weiblich oder männlich einschätzten. Daraufhin wurde sie angepasst, bis die Teilnehmer die Stimme als geschlechtsneutral empfanden.

"Binäre Geschlechterordnung herausfordern"

Thomas Rasmussen vom CSD Kopenhagen erklärte, mit dem Sprachassistenten wolle man gegen Geschlechtsklischees vorgehen: "Der Copenhagen Pride arbeitet daran, die binäre Geschlechterordnung herauszufordern und gegen gefährliche, oft einschränkende Geschlechterklischees zu kämpfen. Außerdem wollen wir die Aufmerksamkeit großer Tech-Firmen darauf lenken", so Rasmussen. Firmen wie Google könnten dazu animiert werden, Q als weitere Sprachvariante neben männlich und weiblich anzubieten – so könnten sich weniger Menschen von dem System ausgeschlossen fühlen. "Es geht darum, Menschen Optionen zu geben. Es geht um Freiheit und Integration."



Die Entwickler wollen versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, um den Einbau von Q in sprachgesteuere Assistenten zu ermöglichen, die bereits auf dem Markt sind. Außerdem sollen Anwendungen in anderen Gebieten erreicht werden – neben Computergames schweben den Machern Ansagen in Flughäfen, Bahnhöfen oder Kinos vor. (dk)