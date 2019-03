Erster Schritt zum genderneutralen Stadionerlebnis

Heute, 08:45h,

Im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien am 20. März in der Wolfsburger Volkswagen Arena setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erstmals zwei Vorschläge aus einem am 14. Januar durchgeführten Workshop zum Thema "Queere Fans im Stadion" um. Dies teilten die Queer Football Fanclubs (QFF) am Freitag mit.



Um Fans ein möglichst genderneutrales Stadionerlebnis zu ermöglichen, können sich Besucher*innen selbst aussuchen, von welchen Ordner*innen sie sich kontrollieren lassen möchten. Um der Vielfalt geschlechtlicher Identitäten gerecht zu werden, werden zudem Herren-, Damen- und Unisex-Toiletten angeboten.

Alle Ordner*innen werden geschult

Im Rahmen der Vorbereitungen werden laut QFF alle Ordner*innen und Helfer*innen darauf geschult, dass allen Besucher*innen mit Respekt und Freundlichkeit begegnet wird und Unisex-Toiletten von allen Menschen genutzt werden können. Vor den Unisex-Klos werden Mitarbeiter*innen für Rückfragen und Feedback zur Verfügung stehen.



Die Queer Football Fanclubs begrüßten die "schnelle Umsetzung erster Schritte", so Pressesprecher Sven Kistner. "Wir werden den Prozess konstruktiv begleiten und gemeinsam mit allen Stakeholdern die Ergebnisse auswerten."



Bereits an diesem Wochenende erstrahlt die Volkswagen Arena zum Abschluss der "Vielfaltswochen 2019" des VfL Wolfsburg in Regenbogenfarben. Zum Aktionsspieltag am heutigen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf werden die Wölfe zudem ein Sondertrikot mit einem regenbogenfarbenen #Vielfalt-Flock auf der Brust auflaufen (queer.de berichtete). (cw)