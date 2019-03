Dieter Bohlen fühlt sich wie die "Kerze im Po von Elton John"

DSDS-Juror Dieter Bohlen in Thailand (Bild: MG RTL D / Gregorowius)

Selbst ein Lob von Dieter Bohlen kann ziemlich daneben sein: Bei der zweiten Sendung des Auslands-Recalls von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) in Thailand zeigte sich der Chef-Juror am Samstag vom Lied "Stand By Me" von Kandidatin Angelina Mazzamurro und ihrem Duettpartner Nick Ferretti sichtlich angetan, konnte seine Begeisterung jedoch nur mit einem homophoben Witz ausdrücken.



"Ich habe mich gefühlt wie die Kerze im Po von Elton John – ich bin dahingeschmolzen. Du hast einen Sound! Weltklasse!", schwärmte der Poptitan über die Stimme von Nick. Insgesamt hatten die 20 besten DSDS-Kandidaten Duette vor der spektakulären Kulisse der Phang-Nga-Bucht präsentiert.

Alfons Haider: "unpassend und beleidigend"

Heftige Kritik gab's bereits nach wenigen Minuten vom bekannten österreichischen Entertainer Alfons Haider. "Ich hoffe, ich habe mich verhört, Herr Bohlen????", schrieb der schwule TV-Moderator, Sänger, Schauspieler und Comedian auf seiner privaten Facebookseite. "Haben Sie das wirklich gesagt? Sind Sie dumm oder einfach nur ein Arschloch???"



ICH HOFFE ICH HABE MICH VERHÖRT HERR BOHLEN ???? Jetzt gerade auf DSDS RTL 22 31 !!! Ich fühle mich gerade wie eine… Gepostet von Alfons Haider am Samstag, 16. März 2019 Facebook / Alfons Haider

Das Lob sei "unpassend und beleidigend", reagierte Haider auf andere Facebook-User, die ihn zu mehr Gelassenheit aufriefen. "Das ist doch kein Kompliment, einem Homosexuellen die Kerze in den … schieben." Zu Bohlen meinte der 61-Jährige: "Hätte er gesagt: 'Ich fühle mich wie die Kerze im … bei Pamela Anderson', hätten Tausende aufgebrüllt (zu recht): Das ist so frauenfeindlich." (cw)