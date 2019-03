Schwuler Sex auf der Baustelle

Heute, 08:24h,



Der 13. Band der "Gay Hardcore"-Reihe ist jetzt im Buchhandel erhältlich

Mit seiner "Loverboys"-Serie mit über 150 Bänden und der 2015 gestarteten Reihe "Gay Hardcore" war der Bruno Gmünder Verlag immer die Nummer eins im Segment der schwulen Einhandliteratur, die auch im Onlinezeitalter stets treue Kunden fand. Durch die Insolvenz des Berliner Medienhauses kam vor zwei Jahren die Auslieferung neuer Erotikromane ins Stocken – mit "Aufgebohrt und durchgenagelt" von Nick Holzner ist jetzt aber endlich wieder ein neuer "Gay Hardcore"-Band im Buchhandel erhältlich.



Im Mittelpunkt steht der schwule Bauarbeiter Benni, dem man so leicht nichts vormachen kann. Er hat weltweit auf unzähligen Großbaustellen gearbeitet. Und auch bei seinem neuen Job ist es wie überall: ein Haufen notgeiler Hetero-Kerle, vollgepumpt mit Testosteron – und keine Frau in Sicht.



Benni sieht gut aus und weiß das zu nutzen. Aber dann ist doch irgendwas anders: Immer mehr, immer neue Kerle bedrängen ihn. Irgendwie hat er das Gefühl, dass der Oberbauleiter Werbung mit ihm macht. Wenn das stimmt, will Benni für seinen Einsatz aber auch entlohnt werden. Er lässt sich auf ein skrupelloses Spiel ein…

Erotische Geschichten mit Anspruch

Was auffällt: Unter dem neuem Verlagsdach der Edition Salzgeber scheint auch die Qualität der Erotik-Geschichten gestiegen zu sein. "Aufgebohrt und durchgenagelt" kommt nicht allzu plump daher, und man legt den Band nach dem Erguss nicht zwangsläufig aus der Hand.



"Gay Hardcore" und "Loverboys" laufen nun übrigens unter dem Label Bruno Books – auch auf Wunsch von Verlagsgründer Bruno Gmünder, dessen einstiges Imperium zersplittert wurde. Zur neuen Salzgeber Buchverlage GmbH gehören außerdem der Albino Verlag und der Männerschwarm Verlag (queer.de berichtete). (cw)

Nick Holzner. Aufgebohrt und durchgenagelt. Gay Hardcore 13. 192 Seiten. Taschenbuch. Bruno Books. Berlin 2019. 12,99 €. ISBN: 9783959853804