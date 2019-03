Ex-Nationalspieler beschimpft Pariser Fußballer als "Schwuchteln"

Patrice Evra während seiner Zeit bei Manchester United

Das Fußballteam Paris Saint-Germain hat am Dienstag eine homophobe Attacke des früheren Profifußballers Patrice Evra verurteilt und prüft offenbar rechtliche Schritte. In einem in sozialen Netzwerken geposteten Video hatte sich der 37-Jährige eine knappe Minute auf Französisch über den Verein von Trainer Thomas Tuchel lustig gemacht und erklärt: "Paris, ihr seid Schwuchteln." Dabei benutzte er das Wort "pédé", eine Abkürzung für Päderast, was in Frankreich als abwertender Begriff für schwule Männer genutzt wird.



Der 81-fache französische Nationalspieler spottete über PSG, weil sein Ex-Verein Manchester United, für den er 2006 und 2014 gespielt hatte und mehrere Jahre auch Kapitän war, die Pariser vor zwei Wochen aus der Champions League geworfen hatte. In dem Video, das in einem Taxi aufgenommen worden war, sagte Evra weiter: "Wir [United] haben mit unserer D-Mannschaft gegen euch gespielt und euch geschlagen. Einige Kinder haben für euch gespielt – die haben früher meine Schuhe geputzt. Die haben nicht mal Sperma. Paris, ihr seid Pussys."

PSG: Kampf gegen Homophobie ist Teil der Vereinsphilosophie

Der Verein PSG übte in einer Pressemitteilung scharfe Kritik an den Äußerungen des Fußballers: "Wir verurteilen die homophoben Beleidigungen von Patrice Evra gegenüber unserem Klub, seinen Funktionären und Spielern auf das Äußerste. Diese Bemerkungen haben den Club zutiefst schockiert, gemessen an den Werten Respekt und Offenheit", heißt es in der Stellungnahme. Der "Kampf gegen Homophobie und Diskriminierung" sei ein essenzieller Bestandteil der Vereinsphilosophie, weshalb die Attacke von Evra nicht geduldet werde. Aus dem Verein hieß es laut französischen Medien, dass rechtliche Schritte geprüft werden würden.



Evra erhebt Fake-News-Vorwürfe gegen Medien

Evra meldete sich am Dienstagabend in einem auf Twitter veröffentlichten Video ebenfalls zur Kontroverse und bestritt, homophob zu sein. "Ich möchte klarstellen, dass ein massives Missverständnis vorliegt, das wir schnell ausräumen müssen", so Evra auf Englisch. Er warf den französischen Medien vor, falsch berichtet zu haben und zu versuchen, ihn "fertigzumachen". Nur weil er das Wort "pédé" benutze, bedeute das nicht, dass er etwas gegen Schwule habe. "Ich bin nicht homophob. Ich bin 'Mr. Love This Game'". Weiter erklärte er: "Falls ich irgendjemanden beleidigt habe, entschuldige ich mich." (dk)