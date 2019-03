vielbunt e.V. sucht pädagogische Mitarbeiter_innen für das Queere Zentrum Darmstadt

Heute, 16:01h, noch kein Kommentar

Wir suchen ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt:



Pädagogische Mitarbeiter_innen für das Queere Zentrum Darmstadt.



vielbunt e.V. ist Träger des Queeren Zentrums mit einem offenen Angebot für queere Jugendliche. Weitere Angebote des Vereins umfassen derzeit kulturelle und politische Veranstaltungen, das Antidiskriminierungsprojekt SCHLAU, den Christopher Street Day, Geflüchtetenarbeit und Vernetzung zu queeren Sportangeboten. Außerdem bietet der Verein Gruppenangebote für, trans* Menschen und Eltern von trans* Kindern. Diese Angebote sollen ausgeweitet und weiterentwickelt werden.



Das bieten wir:

• Arbeit an den verschiedenen Themen der queeren Community

• Mitarbeit und Weiterentwicklung der Angebote des Queeren Zentrums Darmstadt

• Zusammenarbeit mit einem ehrenamtlichen Vorstand und den Arbeitsgruppen

• Arbeit in einem lebendigen und innovativen Verein, sowie in einem ambitionierten hauptamtlichen Team

• Vernetzung mit Fachstellen und Fachleuten

• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung



Das erwarten wir:

• Abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Erziehungswissenschaft oder vergleichbarer Disziplinen

• Interesse an der Zusammenarbeit mit queeren Menschen

• Kompetenzen und Erfahrungen in Jugendarbeit und außerschulischer Jugendbildung

• Kenntnis der queeren Community und ihrer Themen

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Abend- und Wochenendtermine)

• Selbständigkeit, Engagement und Organisationsfähigkeit

• Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen mit Projektarbeit und Antragswesen

• Kenntnis der gängigen Office-Programme



Ihre Aufgaben:

• Ausbau, Weiterentwicklung und Leitung des Queeren Zentrums und der offenen Jugendangebote

• Ausbau und Pflege der Webauftritte des Queeren Zentrums und der Vereinsjugend

• Konzeption und Durchführung von Beratungs- und Bildungsangeboten, insbesondere für J gendliche, Eltern und Institutionen

• Unterstützung der verschiedenen Arbeitsgruppen und Angebote im Verein

• Konzeption und Durchführung von kulturellen Events und fachlichen Veranstaltungen zu Themen queerer Lebenswelten

• Pädagogische Begleitung von SCHLAU Darmstadt

• Vernetzung mit anderen Organisationen in Darmstadt und Hessen in Zusammenarbeit mit der regionalen LSBT*IQ Netzwerkstelle Südhessen

• Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Jugendvorstand und Vereinsjugend

• Einarbeitung und Begleitung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit und Projektarbeit



Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts der Wissenschaftsstadt Darmstadt haben die freien Stellen einen Umfang von 75% und 50 % und werden in Anlehnung an TVöD vergütet. Richten Sie ihre Bewerbung bitte per Mail an den Vereinsvorstand.



Bewerbungen per Mail bis zum 15.04.2019 unter Angabe des gewünschten Stellenumfangs an: .