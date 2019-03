Berlin und Hessen gehen gemeinsam gegen "Homoheilung" vor

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt kämpft dafür, dass "Konversionstherapien" in Deutschland verboten werden (Bild: Grüne Fraktion Berlin)

Heute, 14:29h, noch kein Kommentar

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat am Dienstag auf Vorlage von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) beschlossen, sich im Bundesrat gemeinsam mit dem Land Hessen für ein Verbot von sogenannten Konversionstherapien einzusetzen. Mit der Initiative wollen die beiden Länder Druck auf die Bundesregierung ausüben, in dieser Frage aktiv zu werden.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im vergangenen Monat bereits angekündigt, sich für ein Verbot der "Homoheilung" einsetzen zu wollen. Der 38-Jährige sagte damals, er könne sich vorstellen, dass sich die Regierung bis Sommer auf einen Vorschlag einigen könne (queer.de berichtete). Die Grünen hatten im Bundestag im Februar einen eigenen Gesetzentwurf zum Thema eingebracht (queer.de berichtete).

Behrendt: Staat hat die Aufgabe, Jugendliche zu schützen

Senator Behrendt begründete die Berliner Initiative mit den Worten: "Es gibt immer noch Personen und Organisationen, die der Überzeugung sind und diese verbreiten, Homo- oder Bisexualität seien heilbare Erkrankungen oder psychische Störungen. Das kann vor allem bei jungen Menschen in der Phase ihrer Identitätsfindung zur Ablehnung der eigenen sexuellen Identität führen und schwerwiegende psychische Belastungen nach sich ziehen." Da es Aufgabe des Staates sei, junge Menschen vor Behandlungsformen zu schützen, "die ihr verfassungsrechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht verletzen", müsse der Staat aktiv werden.



Die schwarz-grüne Regierung in Hessen hatte bereits vergangenes Jahr in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, sich in der Länderkammer für ein Verbot der "Homoheilung" einzusetzen (queer.de berichtete). Auch in anderen Ländern gibt es entsprechende Wünsche: So forderte der schleswig-holsteinische Landtag diesen Monat mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen, dass "Homoheilung" verboten werden müsse – lediglich die AfD-Abgeordneten wollen an "Konversionstherapien" festhalten (queer.de berichtete).



Innerhalb der Europäischen Union hat bislang nur Malta ein Totalverbot der "Homoheilung" beschlossen (queer.de berichtete). In den 27 anderen EU-Staaten dürfen meist christlich motivierte LGBTI-Gegner bislang straflos versuchen, Homo- oder Transsexuelle zu "heilen". Psychologen sind sich jedoch weitgehend einig, dass Homo- oder Transsexualität nicht "geheilt" werden kann. Laut Studien haben derartige Versuche negative Folgen – von psychischen Problemen bis hin zu einer erhöhten Selbstmordrate (queer.de berichtete). (dk)