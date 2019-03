Studie: 226 Prozent mehr Hassverbrechen nach Trump-Auftritt

Donald Trump im Sommer 2016 bei einem Wahlkampfauftritt in Wilmington im Bundesstaat North Carolina

Heute, 15:39h,

Der sogenannte Trump-Effekt ist real: Forscherinnen und Forscher der University of North Texas haben in einer Studie herausgefunden, dass sich die Zahl der Hassverbrechen in Bezirken, in denen Donald Trump im Wahlkampf Auftritte durchführte, in den Folgemonaten stark erhöht habe. "Bezirke, die 2016 politische Veranstaltungen mit Donald Trump als Hauptdarsteller hatten, verzeichneten einen Anstieg der Hassverbrechen um 226 Prozent verglichen mit jenen Bezirken, in denen es keine derartige Veranstaltung gab", so beschrieben die Politologie-Professorinnen Regina Branton and Valerie Martinez-Ebers und der Doktorand Ayal Feinberg die Ergebnisse in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Artikel für die "Washington Post".



Die Wissenschaftler nutzten eine interaktive Karte von Hassverbrechen der Anti Defamation League, einer Organisation gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden. Dann trugen sie die Orte von Trumps 275 Wahlkampfauftritten ein und unterteilten die USA in jene Bezirke, die Trump besucht hatte, sowie jene, die Trump nicht besucht hatte.



Natürlich könne die Analyse nicht beweisen, dass Trumps Rhetorik für den Anstieg der Hassverbrechen direkt verantwortlich sei. Allerdings seien von Republikanern verbreitete Thesen, dass Hassverbrechen von Linken nur inszeniert werden würden, um dem Präsidenten zu schaden, "bestenfalls unrealistisch". Trump und seine Anhänger hatten insbesondere nach der Jussie-Smollett-Affäre Hassverbrechen pauschal zu "Fake News" erklärt.

FBI: Hassverbrechen 2017 um 17 Prozent gestiegen

Die Bundespolizei FBI hatte vergangenen November in ihrer offiziellen Statistik für das Jahr 2016 bereits von einem Anstieg der Hassverbrechen um 17 Prozent berichtet (queer.de berichtete). Die meisten Hassverbrechen werden aus rassistischen Motiven begangen, jede sechste Tat aus Hass gegen Homo- oder Transsexuelle.



Bürgerrechtler hatten bereits kurz nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump im Januar 2017 vor einem Anstieg der Hasskriminalität gewarnt, da die aggressive Rhetorik des republikanischen Politikers geradezu zu Straftaten gegen unliebsame Minderheiten animiere. LGBTI-Aktivisten machten den Präsidenten bereits für einen Anstieg der homophoben Gewalt verantwortlich – etwa für eine Verdoppelung der Hassmorde gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten (queer.de berichtete). In Tweets hatte Trump derartige Vorwürfe gegen seine Person stets als "lächerlich" und als "Fake News" abgetan. (dk)