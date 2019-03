Fußball-Funktionärin: Homophobie in Stadien ist "Folklore"

Nathalie Boy de la Tour ist seit Herbst 2016 Chefin der französischen Profiliga LFP

Nathalie Boy de la Tour, die Präsidentin der französischen Fußball-Profiliga (LFP), hat am Dienstag homophobe Sprechgesänge in Stadien verteidigt. "Das ist Folklore – Fußball-Folklore. Ich besuche mehr als 50 Spiele im Jahr. Das höre ich regelmäßig. Das bedeutet nicht, dass im Stadion so etwas zu akzeptieren ist, aber es ist ein Ausdruck der Inbrunst der Fans und muss als solcher betrachtet werden", sagte die 50-Jährige in einem Interview mit der Boulevardzeitung "Le Parisien". "Was man in einem Stadion hört, hört man nicht außerhalb, wenn man einkaufen geht. Wenn man das aus dem Zusammenhang herausreißt, ist das nicht akzeptabel."



Anlass für die Äußerung Boy de la Tours war eine Anregung der französischen Sportministerin Roxana Maracineanu, die gegen menschenverachtende Gesänge in Stadien vorgehen möchte. Die parteilose Politikerin erklärte, sie sei bei einem Besuch des Spitzenspiels zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille über rassistische und homosexuellenfeindliche Sprüche entsetzt gewesen.

SOS Homophobie: Ligachefin relativiert Homophobie

Die LGBTI-Organisation SOS Homophobie verurteilte die Aussage der Ligachefin scharf. "Wenn man sagt, dass homophobe Sprechgesänge in Stadien Teil der Folklore sind, bedeutet das, dass man Homophobie relativiert und toleriert", erklärte die in Paris ansässige Organisation.



Auch aus der Politik gibt es Kritik. Marlène Schiappa, die Staatssekretärin für Geschlechtergleichbehandlung, erklärte im Radiosender "France Info", dass "homophobe Sprechgesänge der Beginn eines Prozesses sind, der zu Gewalt führen kann". Sie verwies darauf, dass in den letzten Jahren mehr aus Homophobie begangene Übergriffe gemeldet worden seien.



Erst vor gut einer Woche sorgte der frühere französische Nationalspieler Patrice Evra für Schlagzeilen, als er die Spieler des Vereins Paris Saint-Germain als "Schwuchteln" beschimpfte (queer.de berichtete). (dk)