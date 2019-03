Schwules Netzwerk NRW sucht Geschäftsführung, m/w/d

Heute, 14:33h, noch kein Kommentar

Das Schwule Netzwerk NRW e.V. ist die seit 1991 landesweit tätige Interessensvertretung für die schwule Selbsthilfe und steht für die Vielfalt von LSBT*-Projekten in den Regionen. Es ist Träger von SCHLAU NRW, der Fachstelle Queere Jugend NRW, dem Projekt für Queere geflüchtete Jugendliche, der Fachstelle #MehralsQueer sowie der Landeskoordination Trans*. Aktuell befindet sich das Schwule Netzwerk NRW in einem Verbandsentwicklungsprozess hin zu einem queeren Fachverband.



Für unsere Landesgeschäftsstelle in Köln suchen wir zum 01.06.2018 oder später eine engagierte



Geschäftsführung, m/w/d

(Vollzeit | 39,83 Std./Woche | unbefristet)



Ihre Aufgaben sind:

• Vertretung des Vereins nach außen und innen | Leitung und Steuerung der Vereinsgeschäfte

• Fachliche Gesamtleitung des Verbandes und Begleitung der Projekte in Trägerschaft

• Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle

• Teamführung, Teammanagement

• Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstands und der Mitgliedsorganisationen

• Haushaltsplanung und Berichtswesen

• Antragserstellung sowie Verwendung öffentlicher Förderungen und Drittmitteln

• Landesweite Interessenvertretung gegenüber Politik, Behörden und Verbänden

• Mitwirkung in landesweiten Fachgremien

• Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Erstellung externer und interner Publikationen

• Planung, Bewerbung und Durchführung von Vernetzungs- und Arbeitstreffen



Sie bringen mit:

• Abgeschlossenes (Hochschul-)Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung, betriebswirtschaftliche Kenntnisse

• Freude am kollegialen Führen eines diversen Teams

• Kompetenzen in der Arbeit mit LSBTIQ*-Communities

• Eine intersektionale, geschlechtersensible und rassismuskritische Haltung

• Kenntnisse im Zuwendungswesen und bei der Beantragung von Fördermitteln

• Erfahrung im Projektmanagement und in der Teamleitung

• Konzeptionelles Denken und vernetzendes Handeln

• Gute Computer- und Internetkenntnisse (Office, wordpress, InDesign) wünschenswert

• Bereitschaft zu Dienstreisen sowie zu Wochenend- und Abendarbeit



Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von trans* Personen, inter* Personen, Menschen mit Be_hinderung und/oder mit Migrationsgeschichte/Rassismuserfahrung.



Wir bieten:

• Vergütung nach TV-L 13 (Eingruppierung entsprechend der Berufserfahrung bis Stufe 3)

• Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

• Ein ambitioniertes Netzwerk, das Ihre Arbeit tatkräftig unterstützt

• Ein sympathisches, aufgeschlossenes Geschäftsstellenteam im Herzen von Köln



Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf bitte bis zum 24. April 2019 ausschließlich per Mail an: (Ansprechperson: Markus Johannes, Landesgeschäftsführer).



Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich Anfang Mai in Köln statt.