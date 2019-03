Bundesregierung verteidigt queere Broschüre

Heute, 16:08h,

Die Bundesregierung hat die im vergangenen September erschienene LGBTI-Broschüre "Sexualitäten, Geschlechter und Identitäten" der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gegen Kritik der AfD-Fraktion verteidigt. Die Bundeszentrale stelle sich mit ihrem Angebot auf die gesellschaftlichen Veränderungen ein, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage (PDF) der Rechtsaußenpartei.



"Die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten, sexueller Orientierungen und deren gesellschaftliche Akzeptanz gehören zu den aktuell sichtbarsten gesellschaftspolitischen Debatten in Deutschland und international", erklärte das Bundesinnenministerium auf die Beschwerde u.a. der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch. In der mit 77.245,84 Euro aus dem Bundeshaushalt finanzierten Publikation gehe es "um die vielfältigen gesellschaftlichen Dimensionen rechtlicher und sozialer Anerkennung von Sexualitäten, Geschlechtern und Identitäten".

AfD vermisst "rechtsstaatliche Distanz" zu LGBTI

Die AfD hatte in ihrer Kleinen Anfrage beklagt, dass die Materialiensammlung für die schulische und außerschulische Bildung gegen das Indoktrinierungsverbot verstoße und "nicht den Anforderungen der Sachlichkeit, Ausgewogenheit und rechtsstaatlichen Distanz" genüge, die das Bundesverfassungsgericht von der Bundeszentrale für politische Bildung verlange. So würden heterosexuelle Ehen und Kernfamilien "abwertend dargestellt", etwa durch die Bezeichnungen "Kleinfamilie" oder "traditionelle Institution".



Kritik an der Publikation hatte es im vergangenen Jahr auch aus der LGBTI-Community gegeben. So warf die Initiative Enough is Enough den Autor*innen in dem Kommentar "So blamiert sich die 'Bundeszentrale für politische Bildung' mit ihrer neuen Broschüre" einen unsensiblen Sprachgebrauch vor. Tatsächlich ist in dem 114-seitigen Band von "Geschlechtsumwandlung" statt "Geschlechtsanpassung" sowie von "Homo-Ehe" statt "gleichgeschlechtlicher Ehe" die Rede. (mize)