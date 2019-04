UNO verurteilt Scharia-Strafrecht in Brunei als "unmenschlich"

Heute, 11:21h, noch kein Kommentar

Die Vereinten Nationen haben die geplanten Änderungen des Strafgesetzbuchs in Brunei als "unmenschlich" kritisiert. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet forderte die Regierung des Sultanats am Montag auf, das Inkrafttreten der neuen Regeln zu verhindern. Sie sehen unter anderem vor, dass Homosexualität und Ehebruch mit Tod durch Steinigung bestraft werden (queer.de berichtete).

Bachelet sagte, die "drakonische" Neuregelung wäre ein "schwerer Rückschritt für die Menschenrechte der Einwohner von Brunei". Die Neufassung des Strafgesetzbuchs sieht eine ganze Reihe drastischer Verschärfungen vor. Neben der Todesstrafe für Ehebrecher sowie Schwule und Lesben sieht sie auch Zwangsamputationen vor. So muss ein Dieb damit rechnen, dass ihm die rechte Hand amputiert wird. Im Wiederholungsfall droht die Amputation des linken Beins.



Nachdem die Pläne in der vergangenen Woche bekannt wurden, hatte zuvor der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, scharfe Kritik geübt (queer.de berichtete). Brunei verlasse den Kreis zivilisierter Staaten, erklärte der SPD-Politiker.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete die geplanten Strafen als "grausam und unmenschlich". Auch mehrere Prominente hatten in den vergangenen Tagen gegen die Pläne protestiert. Der Schauspieler George Clooney und der Sänger Elton John riefen dazu auf, Hotels zu boykottieren, die im Besitz von Brunei sind (queer.de berichtete). Dem streng konservativen Sultanat gehören neun Hotels in Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA, darunter das Luxushotel The Dorchester in London und das Beverly Hills Hotel in Los Angeles.



Mehrere aktuelle Petitionen fordern politische Konsequenzen. Auf OpenPetition fordern Aktivisten, dass dem Sultan Bolkiah das Bundesverdienstkreuz aberkannt wird. In der Schweiz fordert eine Petition den Außenminister Ignazio Cassis auf, eine diplomatische Demarche zu überbringen. (cw/AFP)