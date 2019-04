Heute, 05:53h,



"Die Affäre Kießling" ist Mitte März im Christoph Links Verlag erschienen

Der Skandal, der sich aus der Kießling-Wörner-Affäre 1984 entwickelte, war weit mehr als nur die Leidensgeschichte eines alleinstehenden NATO-Generals, den man zu Unrecht der Homosexualität "verdächtigte", deswegen entließ und dann wieder einstellen musste. Dies arbeitet Heiner Möllers in seinem neuen Buch "Die Affäre Kießling" detailliert heraus.



Vor 35 Jahren entwickelte sich der größte Skandal der deutschen Militärgeschichte in der Nachkriegszeit, denn es ging "um den Kern des Selbstverständnisses der Bundeswehr: den Staatsbürger in Uniform und die viel gepriesene Innere Führung", so der Historiker und Experte für Militärgeschichte. Die poliische Verantwortung trug der damalige Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner (CDU).



Anders als bei manchem Beschaffungsskandal standen der Umgang mit Soldaten und das Menschenbild der Militärs im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Zugleich wurde die Rolle des Militärischen Abschirmdienstes kritisch hinterfragt, der Gerüchten über General Günter Kießling aufsaß und sich mit Falschinformationen blamierte.

Neue Quellen und ungehörte Zeitzeugen

Mit bislang unbekannten Quellen und ungehörten Zeitzeugen hat Möllers erstmals die Hintergründe des damaligen Geschehens umfassend rekonstruiert. Das Buch gibt tiefe Einblicke in die innere Verfasstheit der Bundeswehrführung der Achtzigerjahre und fragt nach dem heutigen Umgang mit Schwulen und Lesben in der Armee.



Im Deutschen Spionagemuseum in Berlin (Leipziger Platz 9) findet am 25. April um 19 Uhr die offizielle Buchpremiere mit Heiner Möllers statt. Queer.de-Redakteur Dennis Klein hatte bereits im Januar an "eine der bizarrsten Affären der Bonner Republik" erinnert. (cw/pm)

Infos zum Buch



Heiner Möllers: Die Affäre Kießling. Der größte Skandal der Bundeswehr. Sachbuch. 368 Seiten. Christoph Links Verlag. Berlin 2019. Hardcover: 25 € (ISBN: 978-3-96289-037-7). Ebook: 14,99 €