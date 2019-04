Neuer Vorstand: "LSVD ist abgekoppelt von der Community"

Von Markus Kowalski

Alfonso, ich kenne dich als Kritiker des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD). Wieso hast du dich jetzt in den Bundesvorstand wählen lassen?

Wenn, dann habe ich den LSVD immer sehr offen kritisiert und dadurch bin ich auch mit den Menschen vom LSVD in Kontakt gekommen, die offene Kritik nicht als Beleidigung auffassen, sondern als Basis für eine Diskussion. Das habe ich sehr geschätzt. So haben sich bei vielen Themen in der Vergangenheit, beispielsweise bei der Ehe für alle, Berührungspunkte ergeben, wo man gemeinsam geplant und gekämpft hat, und wo Vertrauen entstanden ist. Das Problem ist, dass die LGBTI-Community oft nicht mitbekommt, was der LSVD macht. Aber auch, dass sich der Verband zu sehr abgekoppelt hat, obwohl er seit vielen Jahren so viel leistet. Das könnte er selbstbewusst vor der Community vertreten. Aber darum hat man sich oft einfach nicht bemüht. Das habe ich für einen Fehler gehalten, gerade auch, die jüngere Community besser mit ins Boot zu bekommen und hier Anschluss zu finden. Jetzt will ich nicht nur kritisieren, sondern Ärmel hochkrempeln und mitarbeiten.



Was läuft denn schief im LSVD?



Wenn der LSVD den Anspruch hat, die Interessen der Community zu vertreten, dann muss er sich dort auch angemessen rückkoppeln, sonst gibt es ein Legitimitätsproblem.



Wie sähe denn eine gelungene Arbeit des LSVD aus?



Der LSVD macht gelungene Arbeit. Dort sitzen supergute Leute, die einen superguten Job machen. Ich will jetzt denen, die länger dabei sind als ich nicht erzählen, was alles anders sein muss. Ich möchte erstmal einen besseren Überblick über das bekommen, was wie läuft. Und mich dann dort engagieren, wo es Sinn macht. Kommunikation gehört sicher dazu.



Das heißt du machst jetzt Social Media für den Verband?



Es steht noch nicht fest, wo ich mich einbringen werde. Das werden wir jetzt besprechen. Ich bringe viel Energie und Lust mit, mitzuarbeiten.



Auf welche Themen willst du dich konzentrieren?



Mich treibt der Rollback in Europa um. In anderen Ländern sehen wir, dass uns diese Rechte ganz schnell wieder weggenommen werden können. Nur weil viele unserer Forderungen erfüllt sind, dürfen wir uns als Community nicht sicher fühlen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir Artikel 3 des Grundgesetzes ergänzen. Es muss drinstehen, dass man nicht wegen der sexuellen Identität diskriminiert werden darf. Damit künftige Regierungen uns unsere Rechte nicht so leicht wieder wegnehmen können. Die Verfassung schützt uns nicht so, wie sie andere gesellschaftliche Gruppen schützt.



In Bezug auf Artikel 3, was kann der LSVD besser machen?



Die Forderung, Artikel 3 des Grundgesetzes zu ergänzen, besteht im LSVD seit mehr als 20 Jahren. Ich selber habe das nicht mitbekommen, dass der Verband so lange daran arbeitet. Ich glaube nicht, dass viele Menschen das wissen. Artikel 3 ist ein Unrechtsparagraph, weil wir vor 70 Jahren aufgrund des damaligen Paragraphen 175 nicht mit ins Grundgesetz aufgenommen worden sind. Das ist aus heutiger Sicht absolut inakzeptabel. Wir gehören in den Artikel 3 mit rein.



Du warst lange bei "Enough is Enough" aktiv. Was kann die Gruppe besser als der LSVD?



Enough is Enough hat definitiv eine viel jüngere, agilere Zielgruppe angesprochen, die schnell und motiviert an wirksamen Aktionen teilgenommen hat. Enough is Enough hat die Community informiert, welche Themen gerade wichtig sind und Unterstützung brauchen. Das ist ihr riesiges Verdienst.



Fassen wir zusammen: Der LSVD ist abgekoppelt, Enough is Enough spricht hauptsächlich eine junge Zielgruppe an, und dann gibt es noch viele kleine Gruppen. Wer vertritt denn die Community?



Die Community hat viele Gruppen und braucht auch viele Gruppen. Mir war es immer wichtig, dass alle Player zusammenarbeiten und sich austauschen. Bei Enough is Enough war mein Credo immer: Wir alle gemeinsam. Der Name des LSVD ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, denn der beinhaltet nur Lesben und Schwule, und nicht Bisexuelle, Trans und Inter. Trotzdem kümmert sich der LSVD in der Verbandsarbeit um alle queeren Menschen. Deswegen kann der LSVD in der Community eine Schlüsselrolle einnehmen. Dafür würde es dem LSVD aber gut tun, sich auch mehr an die jungen Menschen zu wenden.

In zwei Monaten sind die Wahlen zum Europäischen Parlament. Worum geht es da für die LGBTI-Community?



Es kann nicht sein, dass Länder wie Ungarn, Polen und Italien ganz anders mit Lesben und Schwulen umgehen als Deutschland, Frankreich und Österreich. Deswegen muss es einen Katalog für menschenrechtliche Mindeststandards geben, an den sich alle Mitglieder der EU halten müssen. Ein anderes, wichtiges Thema ist die Aufnahme von queeren Geflüchteten. Europa muss als eine sichere Heimat für diese Menschen gelten. Gleichzeitig muss sich die EU außenpolitisch dafür einsetzen, dass die Verfolgung von LGBTI in den Herkunftsländern aufhört.



Der LSVD hat am Wochenende eine neue Kampagne zur Europawahl beschlossen: "Elect No Hate". Darin steht, wie ich finde schwammig, dass man keine Rechtspopulisten wählen soll. Traut sich der LSVD nicht, die Feinde der LGBTI-Community beim Namen zu nennen? Ist der LSVD zu zahm?



Es ist eine europaweite Aussage, gerade weil der LSVD hier stark vernetzt ist. Und da ist es eben nicht nur die AfD, um die es geht, sondern auch die Lega, die FPÖ und wie all diese Rassisten und Feinde unserer Community heißen. Außerdem habe ich im LSVD bisher nur Leute getroffen, die sich hier deutlich abgrenzen. Ich persönlich habe diese menschenverachtenden Leute immer beim Namen genannt und werde es in Zukunft auch tun.