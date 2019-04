Vergesst die Hotels! Fragt lieber unsere Außenminister

Sultan Hassanal Bolkiah im Jahr 2016. (Bild: Kremlin.ru)

Von Markus Kowalski

Schön, dass Promis ihren guten Ruf nutzen, um sich für Menschenrechte einzusetzen. Der Schauspieler George Clooney hatte in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, die Hotels im Besitz des Sultans von Brunei nicht mehr zu besuchen (queer.de berichtete). Da hatte Brunei gerade angekündigt, schwulen Sex künftig mit dem Tod durch Steinigung zu bestrafen. Dem Protest schlossen sich die Musiker Elton John, Dua Lipa und die Komikerin Ellen DeGeneres an. Ihre Boykott-Aufrufe wurden tausendfach geteilt. Am Donnerstag kündigte auch die Deutsche Bank an, dass ihre Mitarbeiter nicht mehr in den Hotels schlafen werden.



Auf Twitter diskutieren nun viele Menschen unter dem Hashtag #BoycottBrunei. Die Luxus-Hotels zu meiden ist aber kein wirksamer Protest. Wer kann sich schon eine Suite im Dorchester Hotel in London für 300 bis 4.000 Pfund pro Nacht leisten? Der Boykott-Aufruf ist ein Aufstand der Reichen. Er kann nicht viel bewirken, weil nur gut betuchte Promis überhaupt die Wahl haben, in welcher überteuerten Herberge sie nächtigen wollen. Ein Promi-Protest bringt Aufmerksamkeit, aber keinen politischen Druck.

Jetzt ist die Europäische Union gefragt

Dieser Druck muss von Europa kommen. In Deutschland hat das Auswärtige Amt die Botschafterin von Brunei am Montag einbestellt (queer.de berichtete). Das war ein erster, richtiger Schritt. In Großbritannien wird im Unterhaus debattiert, ob Brunei aus dem Commonwealth ausgeschlossen werden soll (queer.de berichtete). Solche diplomatischen Mahnungen kann der bruneiische Alleinherrscher Hassanal Bolkiah nicht überhören.



Die Europäische Union ist ein Symbol für Freiheit und Menschenrechte. Deswegen sollte sie hier mit einer Stimme sprechen und so politisch Druck machen. Am Mittwoch, als das neue Scharia-Strafrecht in Kraft trat, sagte ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes: "Manche Strafen in dem Strafgesetzbuch laufen auf Folter hinaus." Was der Sprecher nicht explizit sagte: Dass dies Schwule betrifft, denen der Tod durch Steinigung droht, und Lesben, die mit bis zu 40 Stockhieben rechnen müssen. Die Interessen von LGBTI namentlich zu erwähnen, ist aber wichtig. Denn erst dann können uns Despoten wie Sultan Bolkiah nicht mehr ignorieren. Außenminister Heiko Maas und seine EU-Kollegen könnten so eine öffentliche Erklärung leicht nachholen. Zum Beispiel beim nächsten Treffen der EU-Außenminister. Das ist bereits am kommenden Montag.