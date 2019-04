Spahn beruft Kommission zum Verbot von Homo-"Heilung"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Mittwoch die Mitglieder einer Fachkommission berufen, die Vorschläge für ein wirksames Verbot von sogenannten Konversionstherapien erarbeiten soll. Dies teilte das Ministerium mit. Die Kommission wird fachlich von der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld begleitet.



Eingeladen zur Mitarbeit in der Fachkommission wurden 49 Personen, darunter die queerpolitischen Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen, Mitarbeiter*innen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Vertreter*innen von LGBTI-Organisationen wie dem LSVD, der Bundesvereinigung Trans* oder dem Verband für LSBTTIQ-Menschen in der Psychologie sowie Betroffene von sogenannten Konversionstherapien. Ebenfalls auf der Liste, die queer.de vorliegt, stehen die Bundesärztekammer, die Bundespsychotherapeutenkammer und die Berliner Charité sowie alle großen Religionsgemeinschaften wie die Deutsche Bischofskonferenz und der Zentralrat der Muslime.

Spahn: Verbot "nicht so einfach"

"Homosexualität ist keine Krankheit und nicht therapiebedürftig. Deswegen bin ich für ein Verbot der Konversionstherapie", erklärte Spahn. "Das rechtlich zu regeln, ist aber nicht so einfach. Doch ich bin sicher, dass die Fachkommission dazu gute und tragfähige Lösungsansätze entwickeln wird. Auf dieser Grundlage werden wir dann schnell entscheiden, wie und was wir in Deutschland umsetzen können."



Die Fachkommission soll im Mai und Juni zu zwei ganztägigen Workshops zusammenkommen. Auch Institutionen aus dem Ausland, die mit gesetzlichen Verboten bereits Erfahrungen gesammelt haben, sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums an dem Fach- und Erfahrungsaustausch teilnehmen. Einen Abschlussbericht der Bestandsaufnahme wird das Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld voraussichtlich im Herbst veröffentlichen.



Erst am Dienstag hatte das Bündnis #HomoBrauchtKeineHeilung mehr als 110.000 Unterschriften für ein Verbot sogenannter Konversionstherapien an das Bundesgesundheitsministerium übergeben (queer.de berichtete). Auch die Bundesländer Hessen, Berlin, Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein fordern ein Verbot sogenannter Konversionstherapien. Die Länder haben hierzu einen gemeinsamen Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht, der am Freitag im Plenum vorgestellt wird. (mize)

