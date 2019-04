Gewaltsamer Angriff auf Lesben-Konferenz in Kiew

Von Markus Kowalski

Teilnehmerinnen der Europäischen Lesben-Konferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind vor Beginn der Veranstaltung in ihrem Hotel von Unbekannten angegriffen worden. "Hasser haben in dem Hotel, in dem die Konferenz stattfinden wird, Fenster eingeschlagen und homophobe Drohungen an die Wand gemalt", schrieb Oksana Pokalchuk am Mittwoch auf Twitter. Pokalchuk ist die Leiterin von Amnesty International in der Ukraine. Der Schriftzug laute: "LGBT verschwindet!" Die Hotelbesitzer hätten bei der Polizei Anzeige erstattet. Beamte hätten die Anzeige vor Ort entgegen genommen und Beweise gesichert.



Haters broke windows and wrote homophobic threats at the hotel in #Kyiv where @EuroLesbianCon will be taking place April 12-14.



Intimidation and fear are used as tactics. A sign of how desperate the haters are.



We are following the situation. pic.twitter.com/ZG2bSki8Gc Oksana Pokalchuk (@OPokalchuk) April 10, 2019 Twitter / OPokalchuk

Zahlreiche Politiker*innen bekundeten ihre Solidarität mit den Veranstalterinnen der Konferenz auf Twitter unter dem Hashtag #LoveForELC. Die franzöische Botschaft in der Ukraine schrieb, man sei besorgt über die homophoben Drohungen gegenüber den Organisatorinnen und hoffe, dass die Behörden die notwendigen Schritte unternehmen, um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Solidaritäts-Aufrufe auf Twitter

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in der Ukraine schrieb: "Wir sind alarmiert von der Attacke auf und die Drohungen gegen die Europäische Lesben-Konferenz. Wir fordern die Behörden auf, ausreichend Schutz und Sicherheit für alle Teilnehmerinnen, Organisatorinnen und Konferenzorte zu garantieren. Wir werden das Geschehen beobachten." Terry Reintke, Mitglied für die Grünen im Europäischen Parlament, schrieb: "Wir sind stärker als dieser Hass! Schickt solidarische Botschaften und Liebe an die Konferenz!"



Die Konferenz wird von Freitag bis Sonntag stattfinden. Die erste europäische Lesben-Konferenz fand im Oktober 2017 in Wien statt. Durch die Konferenzen soll die Sichtbarkeit von Lesben gestärkt werden (queer.de berichtete).



In der Ukraine gibt es immer wieder queerfeindliche Übergriffe. Im Juli letzten Jahres hatten Vermummte ein LGBTI-Zentrum in Charkiw überfallen (queer.de berichtete). Im November 2018 stoppte die Polizei eine Trans-Demo, weil ein rechter Mob eine Gegendemo organisiert hatte (queer.de berichtete).

