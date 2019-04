LGBTI-Gegnerin Nicole Höchst zum fünften Mal gescheitert

Heute, 15:20h,

Eine deutliche Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hat am Donnerstagnachmittag zum fünften Mal den AfD-Wahlvorschlag für das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld abgelehnt. Die Rechtsaußenpartei wollte die LGBTI-Gegnerin Nicole Höchst und als ihren Stellvertreter den ebenso homo- und transfeindlichen Abgeordneten Petr Bystron in die 2011 gegründete Stiftung entsenden.



Für die beiden Kandidaten stimmte erneut per Handzeichen lediglich die AfD-Fraktion. SPD, FDP, Linke und Grüne votierten geschlossen mit Nein. Aus der CDU/CSU-Fraktion gab es sowohl Nein-Stimmen als auch zahlreiche Enthaltungen. Eine Aussprache zum Thema fand nicht statt.



Viele Unions-Abgeordnete enthielten sich bei der offenen Abstimmung (Bild: Screenshot aus dem Bundestag-Livestream)

Neu gewählt in das Kuratorium wurde dagegen der SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner als Nachfolger von Johannes Kahrs. Brunner ist seit vergangenem Monat neuer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für die Belange von Lesben und Schwulen (queer.de berichtete). Aus der AfD-Fraktion erhielt der Sozialdemokrat keine Stimme.

Höchst ist Unterstützerin der "Demo für alle"

Die Nominierung Höchsts war Anfang 2018 auf heftigen Widerstand gestoßen, weil die 49-Jährige mit vielen homosexuellenfeindlichen Äußerungen kaum für eine Bundesstiftung geeignet sei, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben und Schwulen entgegenzuwirken.



In sozialen Netzwerken versucht Nicole Höchst, LGBTI-Symbole wie die Regenbogenfahne mit Gewalt in Verbindung zu bringen (Bild: Facebook / Nicole Höchst)

Nicole Höchst hatte sich unter anderem als Unterstützerin der homofeindlichen "Demo für alle" einen Namen gemacht und bekämpfte in Vorträgen nicht nur die Erwähnung von Schwulen und Lesben im schulischen Aufklärungsunterricht als "Frühsexualisierung", sondern warf schwulen Männern sogar vor, eher Kinder zu missbrauchen als Heteros (queer.de berichtete).



Ausschnitte aus einer Rede von Nicole Höchst zum Aschermittwoch 2019 in Fulda. Wie bei Ausschnitte aus einer Rede von Nicole Höchst zum Aschermittwoch 2019 in Fulda. Wie bei früheren Reden empörte sie sich auch über eine angebliche Frühsexualisierung. Quelle: Nicole Höchst / Youtube

Auch der als Höchsts Stellvertreter vorgeschlagene AfD-Politiker Petr Bystron hat sich mit homophoben Tiraden hervorgetan. So bezeichnete er 2017 etwa auf Facebook Pläne zur Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht als "abartig".



Für Petr Bystron ist eine Ehe zwischen Männern vergleichbar mit einer Beziehung zwischen Tier und Kind (Bild: Facebook / Petr Bystron)

Die Wahl der beiden AfD-Politiker war zuvor bereits vier Mal gescheitert: Am 8. November 2018, am 13. Dezember 2018, am 14. Februar 2019 sowie zuletzt am 21. März konnte der AfD-Vorschlag keine Mehrheit erzielen.



AfD hält Hirschfeld-Stiftung für überflüssig



Während der Haushaltsdebatte im letzten Jahr hatten sich zwei AfD-Bundestagsabgeordnete über die Hirschfeld-Stiftung mokiert (queer.de berichtete). So beklagte Stephan Brandner "ideologische Unsinnsprojekte", "Genderwahn" und "Geld für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich mit irgendwelchen Sexgebaren beschäftigt und dritten und weiteren Geschlechtern Vorschub leisten will".



In einem Entschließungsantrag (PDF) unter der Überschrift "Ideologischen Gesellschaftsumbau stoppen" hatte die AfD 2018 auch gefordert, "Projekte" wie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zu beenden, da diese keinem "justizspezifischen oder rechtspolitischen Vorhaben" diene und es allgemein nicht Aufgabe des Staates sei, "'Diversität' zu entwickeln".



Hirschfeld wurde von den Nationalsozialisten bekämpft



Die Bundesstiftung erinnert im Namen an den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935), Mitbegründer der ersten homosexuellen Bürgerrechtsbewegung und international anerkannter Wissenschaftler. Er wurde von den Nationalsozialisten wegen seiner Religion, seiner Sexualität und seiner Arbeit bekämpft ("Homosexuelle als Vortragsredner in Schulen", beklagte etwa 1928 der "Völkische Beobachter" zur angeblichen "Zerstörung der Jugend" durch Hirschfeld) und floh vor ihnen nach Frankreich; sein Institut für Sexualwissenschaft wurde nach der Machtübernahme geplündert und seine Bibliothek im Rahmen der Bücherverbrennung zerstört.



Die Ziele der Stiftung aus ihrer Satzung und ihr Namensgeber Magnus Hirschfeld

Zu den von der AfD konterkarierten Zielen der Stiftung gehören die Erinnerung an Magnus Hirschfeld und an die nationalsozialistische Verfolgung Homosexueller. Nach der Gründung 2011 durch Bundestagsbeschluss mit einem Stiftungsvermögen von 10 Millionen Euro ist die zusätzliche jährliche Zuwendung von rund 500.000 Euro aus dem Etat des Justizministeriums recht neu – sie wurde im Zuge der letztjährigen Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175 der Nachkriegszeit als kollektive Entschädigung angedacht.



Eine Gleichstellungsgegnerin im Kuratorium



Als Kuratoriumsmitglieder hätten die AfD-Abgeordneten eine zentrale Rolle gespielt: Das Gremium fasst die wichtigsten Beschlüsse zur Arbeit der Stiftung, etwa zur Vergabe von Forschungsaufträgen und Förderungen und zur Ernennung des Vorstands. Dem Kuratorium gehören Vertreter mehrerer LGBTI-Verbände und für die jeweilige Legislaturperiode Vertreter mehrerer Ministerien sowie aller Fraktionen des Bundestags an. Bislang aus den Fraktionen gewählt wurden neben Karl-Heinz Brunner die CDU-Abgeordneten Stefan Kaufmann und Jan-Marco Luczak, Susann Rüthrich (SPD), Jens Brandenburg (FDP), Doris Achelwilm (Linksfraktion) und Sven Lehmann (Grüne) sowie ihre jeweiligen Stellvertreter.



Mit der CSU-Abgeordneten Emmi Zeulner ist auch eine Politikerin Mitglied des Kuratoriums, die vor zwei Jahren im Bundestag gegen die Ehe für alle stimmte (queer.de berichtete). (cw)

