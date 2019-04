Johannes Kram erhält die Kompassnadel 2019

Johannes Kram (Bild: Julian Wenzel)

Das Schwule Netzwerk NRW verleiht die Kompassnadel 2019 an Nollendorfblogger und Buchautor Johannes Kram für sein "einzigartiges ehrenamtliches Engagement". Der Wahl-Berliner habe "zahlreiche skandalöse und diskriminierende Berichterstattungen aufgedeckt und zur Diskussion in eine breite Öffentlichkeit getragen", so der Landesverband in einer Pressemitteilung vom Freitag.



"Als Initiator des Waldschlösschen-Appells und mit seinem Nollendorfblog bezieht Johannes Kram immer wieder klar und kämpferisch Stellung, wenn innerhalb wie außerhalb unserer Communitys Selbstverleugnungen oder die Marginalisierung der Lebenssituationen von LSBTIQ* als gesellschaftliche Minderheiten deutlich werden", erklärte Steffen Schwab, Landesvorsitzender des Schwulen Netzwerks NRW. Sein Wirken in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Gremien führe "nachhaltig dazu, dass der mediale Blick auf queere Menschen immer wieder kritisch hinterfragt und neu justiert wird".

Zehn Jahre Nollendorfblog

Johannes Kram wurde 1967 in Trier geboren, heute lebt und arbeitet in Berlin. Kram entwickelt Theaterstücke und schreibt als freier Autor vor allem über Themen aus Kultur, Gesellschaft und Kommunikation. 2017 wurde er zum Themenbotschafter der Charta der Vielfalt für das Thema "Sexuelle Orientierung und Identität" ausgewählt. Mit seinem Buch "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber… Die schreckliche nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" löste er eine nachhaltige Debatte über Alltagshomophobie aus. Sein queeres Nollendorfblog feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen mit einer Gala am 28. Mai im Berliner Tipi.



"Ich bin überwältigt und nehme die Auszeichnung sehr gerne an", reagierte Kram auf die Ankündigung der Verleihung. "Ich begreife sie vor allem als Ermutigung und Unterstützung." Er werde die Auszeichnung am 6. Juli beim CSD-Empfang im Kölner Gürzenich persönlich entgegennehmen. Im vergangenen Jahr war Johannes Kram bereits mit dem Tolerantia-Award ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).



Seit 1993 lädt das Schwule Netzwerk NRW im Juli zu einem CSD-Empfang anlässlich des colognepride ein – seit 2000 gemeinsam mit der Aidshilfe NRW. In diesem Rahmen verleiht das Schwule Netzwerk 2019 zum 19. Mal die Kompassnadel an eine Persönlichkeit, die sich um die Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwulen und Lesben besonders verdient gemacht hat. (cw/pm)