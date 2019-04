AfD-Büro in rosa Farbe mit "Queer" besprüht

Zum möglichen Motiv der Sprühaktion will die Bamberger Polizei noch keine Angaben machen (Bild: Jan Schiffers / facebook

Am späten Montagabend wurde das Bamberger Bürgerbüro des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Jan Schiffers von einem Unbekannten besprüht. Dies meldete die Polizei am Dienstag.



Nach den Erkenntnissen der Beamten besprühte der Unbekannte kurz nach 23.45 Uhr die Hausfront sowie Fenster, eine Tür und den Briefkasten des Büros in der Schützenstraße mit rosa Farbe. Zu entziffern sind das Wort "Queer" sowie der Spruch "Alle hassen euch". Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Schiffers sieht "Dämonisierung der AfD" als Ursache

"Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Täter um eine männliche Person handeln", heißt es im Polizeibericht. "Sie trug eine Kapuze über dem Kopf und wahrscheinlich ein helles Tuch über den Nasen- und Mundbereich." Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bamberger Kriminalpolizei zu melden.



Während die Beamten zum möglichen Motiv noch keine Angaben machen will, geht Schiffers von einem "Farbanschlag" mit "linksextremen Hintergrund" aus. "Das Klima für solche demokratiefeindlichen Attacken wird durch die laufenden Kampagnen zur Dämonisierung der AfD durch Teile der Medien und Politiker der etablierten Parteien begünstigt", schrieb der Landtagsabgeordnete auf seiner Facebook-Seite. "Selbstverständlich lasse ich mich hierdurch nicht beirren oder einschüchtern." (cw)