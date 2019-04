Schwules Paar im Park bespuckt

Heute, 08:47h, noch kein Kommentar

Am Mittwochabend wurden zwei Männer in Berlin-Mitte homophob beleidigt. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Donnerstagmorgen.



Nach bisherigen Erkenntnissen liefen die beiden 19- und 20-jährigen Männer gegen 20 Uhr Hand in Hand durch den Volkspark am Weinbergspark, als sie von einem Mann aus einer Gruppe heraus beleidigt und bespuckt worden sein sollen. Alarmierte Polizisten suchten den Park ab und nahmen die Personaldaten zweier junger Männer auf, die Teil der Gruppe gewesen sein sollen.

Der Staatsschutz ermittelt

Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter und seinen Begleitern wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)