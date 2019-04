"Traumschiff" mit Klemmschwester

Heute, 16:19h,

Alle reden über Florian Silbereisen als neuen "Traumschiff"-Kapitän, doch der ist in der neuen Folge, die am Ostersonntag um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, noch gar nicht dabei. Daniel Morgenroth steuert diesmal den Kreuzfahrtriesen als Erster Offizier Martin Grimm nach Sambia.



So können wir uns ganz auf das schwule Drama konzentrieren, das sich an Bord ereignet: Bei einem Tanzwettbewerb verliebt sich Passagierin Alice (Leonie Rainer) in ihren attraktiven, aber heimlich homosexuellen Tanzpartner Sam (Tim Morten Uhlenbrock). Als dieser sie spontan in das Hotel seiner Mutter June (Sabine Postel) einlädt, kann Alice ihr Glück kaum fassen.



Alice hat sich in Sam verliebt – und ahnt nicht, dass er schwul ist (Bild: ZDF / Dirk Bartling)

Sind nicht alle Tänzer schwul?

Trotz der Warnung ihrer besten Freundin Judith (Pia Stutzenstein), dass alle Tänzer schwul seien, nimmt Alice die Einladung an. Vor Ort wird sie herzlich von June begrüßt, die in ihr schon die potenzielle Schwiegertochter sieht, die ihren Sohn endlich dazu bringen wird, das Hotel zu übernehmen.



Am Ende muss Sam Alice allerdings reinen Wein einschenken, die daraufhin frustriert auf Schiff zurückkehrt. Und nach einer Aussprache mit seiner Mutter kann der schwule Sohn auch endlich offen seine Liebe zu seinem Freund Ben zeigen…



Das ZDF-"Traumschiff" stach erstmals am 22. November 1981 in See und steuerte damals die Bahamas an. Seitdem wurden 84 Episoden gedreht, die in über 50 verschiedenen Ländern spielen. (cw)