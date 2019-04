Homophobe Hetze aus dem Islamzentrum

Screenshot aus dem Video. Die Botschaft: In Ländern mit Ehe für alle sterben zwei Drittel der Bevölkerung aus

In mehreren Youtube-Videos thematisiert das Islamische Zentrum Iman Ali (izia) in Wien-Floridsdorf die vermeintliche Verkommenheit der westlichen Welt. In einem der Cartoons, die offensichtlich gezielt für Kinder gedacht sind, wird offen gegen Lesben und Schwule gehetzt. Unter dem Titel "Homosexualität bedeutet das Ende der Menschheit" fordert der 58-Sekunden-Spot mit einem Horrorszenario die Abschaffung der Ehe für alle.

Vermehrung nur in der "natürlich gegründeten Familie"

"Stellen Sie sich vor, wir haben drei Ehepaare. Auf der einen Seite einen Mann und eine Frau und auf der anderen Seite zwei Paare: Mann und Mann und Frau und Frau. Sich vermehren kann nur das Paar in der natürlich gegründeten Familie", behauptet das Video. "Das würde bedeuten, dass ungefähr zwei Drittel der Gemeinschaft in der Zukunft nicht mehr existieren wird, weil es dort keinen Nachwuchs gibt." Die Lösung sei ein "Ändern der Situation des zweiten und dritten Paares".



Im Youtubekanal "izia wien" gibt es insgesamt 16 Videos, die sich gezielt an Kinder richten, darunter "Wie werden wir Muslime", "Variationen des Schleiers" oder "5 schöne Ratschläge vom heiligen Propheten". Das Islamische Zentrum befindet sich nach einem Bericht der österreichischen Gratiszeitung "Heute" auf einem Grundstück des Staates Iran. Dem Zentrum war zuvor bereits der Betrieb einer illegalen Moschee vorgeworfen worden. (cw)



Update 10:50h: Video bei Youtube gelöscht



Die Berichterstattung und zahlreiche User-Beschwerden haben gewirkt: Das Video, das seit 20. Januar bei Youtube online war, wurde gelöscht.