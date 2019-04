Fensterfront von queerem Beratungszentrum zerstört

Die Scheibe wurde inzwischen notdürftig gesichert (Bild: Rubicon)

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags schlugen Unbekannte die Scheibe der Kölner Beratungseinrichtung Rubicon ein. An der großformatigen Scheibe zur Straßenseite, die auch den Schriftzug des eingetragenen Vereins trägt, waren der Slogan "lesbisch schwul, queer" angebracht sowie ein Anti-Rassismus-Plakat von Amnesty International mit der Aufschrift: "Wir nehmen Rassismus persönlich".



Die Aktivistinnen und Aktivisten des im Stadtbezirk Innenstadt angesiedelten Zentrums schließen eine homophobe und/oder rassistische Motivation für die Tat nicht aus, wie Geschäftsführerin Dr. Beate Blatz am Montag erklärte. Nach einer Anzeige ermittelt die Kölner Polizei gegen Unbekannt.



Das Rubicon ist in der Domstadt bereits eine alt eingesessene Einrichtung: 1975 als "glf Sozialwerk" gegründet, bietet das Zentrum heute schwulen, bisexuellen, transidenten und queeren Menschen jedes Alters sowie deren Angehörigen zu unterschiedlichen Anliegen Beratung an.



Außerdem ist die Einrichtung in der Rubensstraße in Rudolfplatznähe an vielen weiteren Projekten beteiligt. Im Haus ist etwa auch die Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und Trans in Nordrhein-Westfalen beheimatet, die erst vor wenigen Wochen die Anti-Gewalt-Kampagne "Ich zeige das an!" gestartet hat (queer.de berichtete). (dk)