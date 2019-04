Ärztin: Sperma-fressender Analwurm ist Grund für Homosexualität

Mariam Al-Sohel beweist, dass Menschen auch mit Doktortitel nicht besonders gescheit sein müssen

Die kuwaitische Ärztin Dr. Mariam Al-Sohel hat im März in einem Fernsehinterview erklärt, dass ein von ihr entwickeltes Zäpfchen Homosexualität heilen kann. Das berichtet die in Washington beheimatete Nichtregierungsorganisation "Middle East Media Research Institute" (MEMRI), die Medien im Nahen Osten analysiert. MEMRI veröffentlichte am Dienstag in sozialen Netzwerken einen Teil des Interviews Al-Sohels mit dem kuwaitischen Privatsender Scope TV mit englischen Untertiteln.



Kuwaiti Academic Dr. Mariam Al-Sohel Invents Anal Suppositories That "Cure" Homosexuality Based on Islamic "Prophetic Medicine" pic.twitter.com/xPmO8kw9di MEMRI (@MEMRIReports) April 23, 2019 Twitter / MEMRIReports

Demnach erklärte die Ärztin, sie habe "therapeutische Zäpfchen" entwickelt, die glechgeschlechtliches sexuelles Verlangen drosseln könnten – und zwar von "Jungs des dritten Geschlechts sowie vom vierten Geschlecht, also maskuline Lesben". Die Heilung werde durch "prophetische Medizin" hervorgerufen, die auf dem Koran basiere.



Al-Sohel behauptete weiter, dass Homosexualität nach Missbrauch auftrete und sich durch einen Analwurm manifestiere. Man bekämpfe diese sexuelle Orientierung dann, "indem man einen Wurm, der sich von Sperma ernährt", den Garaus mache. Dabei werde die Homosexualität von Männern und Frauen mit den selben Wirkstoffen bekämpft – sie biete aber die Zäpfchen für Mann und Frau in geschlechtergetrennten Farben an.

Al-Sohel empfiehlt: Werde männlicher mit Zwiebeln und Karotten

Die Ärztin gab im Interview auch Ratschläge, wie schwule Männer ihre "Männlichkeit" erhöhen könnten: Insbesondere Wurzelgemüse sei dafür geeignet. Auch bittere Nahrungsmittel machten maskuliner. Als Beispiele nannte sie Süßkartoffeln, Radieschen, Zwiebeln und Karotten.



Kuwait gilt als extrem homophobes Land, in dem auf männliche Homosexualität mehrjährige Haftstrafen stehen. 2017 ließ das Land laut "Gulf News" 76 ausländische Homosexuelle deportieren und 22 "Massagesalons" schließen.



Während Homo-"Heilung" in großen Teilen der Welt noch immer beworben wird, gibt es in Deutschland derzeit eine Debatte um das Verbot von "Konversionstherapien". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berief deshalb vor zwei Wochen eine Fachkommission ein, die Vorschläge für einen Gesetzentwurf machen soll (queer.de berichtete). Kurz vor Ostern war das angestrebte Verbot auch Thema im Bundesrat (queer.de berichtete).



Psychologenverbände warnen bereits seit Jahren davor, dass die "Heilung" Homosexueller nicht möglich sei und Lesben und Schwule mit Konversionstherapien in den Selbstmord getrieben werden könnten. Der Weltärztebund verabschiedete deshalb 2013 eine Stellungnahme, nach der derartige Behandlungen "die Menschenrechte verletzen und nicht zu rechtfertigen" seien (queer.de berichtete). (dk)