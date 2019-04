Schwule Senioren fordern Solidarität mit lesbischen Frauen ein

Heute, 11:07h, noch kein Kommentar

In der Presse und in privaten Gesprächen wird der CSD gerne als "Schwulenparade" bezeichnet, die Ehe für alle gilt als "schwule Ehe". Lesben fallen dabei gerne unter den Tisch. Seit elf Jahren wird darum am 26. April der Tag der lesbischen Sichtbarkeit begangen, um die Wahrnehmung in der Bevölkerung und auch in der Community zu verändern. Bislang ist der Tag in Deutschland zwar kaum im öffentlichen Bewusstsein angekommen – abgesehen von einigen Events etwa in Frankfurt oder Berlin.



Anlässlich des Tages fordert die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) mehr Solidarität der Community mit lesbischen Frauen. Die Organisation bezog dazu zu vier Themen Stellung.



So wiesen die Aktivisten im Bereich Rehabilitierung und Entschädigung darauf hin, dass nicht nur Schwule staatlich verfolgt wurden, auch wenn der Paragraf 175 offiziell nur für Männer galt. Viele wüssten auch nicht, dass die DDR jahrzehntelang Lesben mit dem Paragraf 151 strafrechtlich verfolgen ließ und Opfer dieses Unrechts nach dem 2017 beschlossenen "Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen" entschädigt werden können.

Im Bereich Erinnerungspolitik erinnerte BISS daran, dass auch lesbische Frauen "im Nationalsozialismus verfolgt und in Konzentrationslagern, beispielsweise im KZ Ravensbrück, ermordet" worden waren. "Wir fordern daher ein eigenes Gedenken für die lesbischen Opfer des Nationalsozialismus im KZ Ravensbrück durch die Berücksichtigung der Gedenkkugel", heißt es in dem Text. Die Errichtung der Gedenkkugel war letztes Jahr im Streit gescheitert (queer.de berichtete).



Beim Thema Wohnen im Alter appellierten die Aktivisten ebenfalls, dass lesbische Aktivstinnen und schwule Aktivisten zusammenarbeiten sollten, anstatt sich zu zanken. "Lesbische Frauen fordern für sich Lesbenwohnprojekte. Dabei ist es ein berechtigtes Interesse lesbischer Frauen ihre eigenen Forderungen zu artikulieren und hierfür von der Politik gehört zu werden", heißt es. Hintergrund ist ein mit harten Bandagen geführter Streit um öffentliche Förderung von Wohnprojekten für Schwule und Lesben in Berlin, bei dem sich ein schwuler Aktivist über "Krawalllesben" beschwert haben soll (queer.de berichtete).



Um derartigen Streitereien aus dem Weg zu gehen, empfiehlt BISS Community-Building, um mit einer Stimme zu sprechen. "Gruppeninterne Kämpfe" hätten den "gesamtgesellschaftlichen Zielen" der Aktivistinnen und Aktivisten geschadet und die gesamte Community geschwächt. "Wir fordern von der Community eine Zusammenarbeit, die den Namen verdient und Differenzen aushält", erklärte BISS. (cw)