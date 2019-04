Das Film-Universum von Marvel erhält seine erste offen schwule Figur

Heute, 14:40h, noch kein Kommentar

Im gerade weltweit angelaufenen Science-Fiction-Actionfilm "Avengers: Endgame" kommt eine schwule Figur vor. Bislang war nicht nur in dieser Superhelden-Franchise, sondern in allen Disney-Marvel-Filmen noch keine einzige Figur aufgetaucht, die ausdrücklich als Mitglied der LGBTI-Community zu erkennen war.



Die Nebenfigur erscheint gleich zu Anfang des Filmes und wird von Co-Regisseur Joe Russo gespielt. In der hochemotionalen Szene wird gezeigt, wie Überlebende nach den Ereignnisen im Vorgängerfilm "Avengers: Infinity War" damit zurecht kommen, dass die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht wurde. Russos Figur spricht in dieser Szene darüber, dass sie nach dem Tod des Ehemanns zum ersten Mal wieder ein Rendezvous mit einem Mann haben wird.

Russo: Das Marvel-Universum steht für Vielfalt

Gegenüber dem Branchenmagazin "Deadline" begründete Joe Russo, warum diese Figur in dem Actionfilm gezeigt wird: "Es war uns wichtig, da schon vier Filme gedreht haben, dass irgendwo eine schwule Figur auftaucht", so Russo. Es sei auch wichtig gewesen, dass er oder sein Bruder Anthony, mit dem er gemeinsam Regie führte, diese Figur darstellt, um die Bedeutung dieser Szene herauszuheben. "Es war die perfekte Zeit, weil Vielfalt eines der Schwerpunkte im Marvel-Universum sind." Die Marvel-Filme sind die derzeit erfolgreichste Kinoserie der Welt.



Eigentlich sollte eine LGBTI-Figur bereits im Marvel-Film "Thor: Tag der Entscheidung" aus dem Jahr 2017 auftauchen. Die Figur Valkarye, die von der bisexuellen Schauspielerin Tessa Thompson dargestellt wurde, sollte laut Drehbuch als ausdrücklich queer dargestellt werden. Allerdings wurde dies aus der Endversion des Films herausgeschnitten. Thompson kritisierte Marvel damals für diese Entscheidung scharf.



"Avengers: Endgame" gehört mit einem geschätzten Budget von knapp 400 Millionen Dollar zu den teuersten Filmen der Welt. Die Produktion ist mit vielen Hollywood-Stars gespickt – so spielen Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Bradley Cooper und Josh Brolin mit. Kritiker sind vom vierten Avengers-Film hoch beeindruckt: Laut dem Kritikerportal "Rotten Tomatoes" sind 97 Prozent der Rezensionen positiv. (dk)