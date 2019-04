Dortmund: Homophobes Banner gegen Schalke

Heute, 08:51h,

Homophober Eklat in der Bundesliga: Beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag im Dortmunder Signal Iduna Park beleidigten BVB-Fans die gegnerischen Spieler und Anhänger auf einem Banner als "Schwuchteln". Wörtlich hieß es auf zwei großen Transparenten in der Südtribüne: "Rock'n Roll Schalke? Ihr Schwuchteln singt zu Kay One."



In sozialen Netzwerken sorgte die homofeindliche Beleidigung für heftige Diskussionen.



Die Dortmunder leben leider immer noch hinterm Mond und nehmen Schwule immer noch als Beleidigung. Ganz großes Kino. #BVBS04 pic.twitter.com/pTwkzKStQR Nina (@engtanzen) April 27, 2019 Twitter / engtanzen

Parallel zeigten beim Spiel in Dortmund allerdings auch Schalke-Fans ein unterirdisches Banner: Mit dem Spruch "Immer noch 'ne Bombenidee, Freiheit für Sergej W." feierten sie das Bombenattentat auf den BVB-Mannschaftsbus vor zwei Jahren.

BVB-Fans fielen mehrfach mit homophoben Tiraden auf

Immer wieder kommt es bei Spielen in den europäischen Profiligen zu homophoben Ausbrüchen. Fans von Borussia Dortmund fielen dabei bereits mehrfach negativ auf. Im vergangenen Jahr sollen Schwarz-Gelb-Anhänger in Leipzig "Schwule an die Wand" gegrölt haben (queer.de berichtete).



2012 waren BVB-Fans bereits bei einem Liga-Heimspiel mit einem homophoben Transparent aufgefallen, auf dem es hieß: "Lieber 'ne Gruppe in der Kritik als Lutschertum und Homofick" (queer.de berichtete). Das Team musste daraufhin 20.000 Euro Strafe wegen "unsportlichen Verhaltens" zahlen. Gegen die Verantwortlichen des Transparents verhängte der Verein daraufhin ein dreijähriges Stadionverbot. (cw)