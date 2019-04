Das ist Deutschlands beste schwule Sauna

Heute, 11:53h,

Das Portal gay.de hat seine User über Deutschlands beste schwule Sauna abstimmen lassen. Mit 7,7 von maximal 10 Punkten nimmt die Pluto Gay Sauna in Essen die Spitzenposition ein.



Beteiligt an der Abstimmung haben sich insgesamt 2.365 Teilnehmer. Bewertet wurden die Kategorien "Einrichtung", "Sauberkeit" und "Besucher". Die Pluto erzielte mit zweimal 8 und einmal 7,3 Punkten in allen drei Kategorien das beste Ergebnis.

Badehaus Babylon Köln auf Platz zwei

Auf Platz zwei in der Top-10 der besten Gay-Saunen mit durchschnittlich 7,5 Punkten landete das Badehaus Babylon Köln, gefolgt vom Badehaus Deutsche Eiche in München mit 7,3 Punkten. Die international bekannte Berliner Sauna Boiler erzielte in der Umfrage den fünften Platz.



Die Essener Pluto Sauna befindet sich in einem ehemaligen Sechzigerjahre-Kaufhaus für Eisen- und Haushaltswaren am Ende der zentralen Fußgängerzone in der Viehofer Straße 49. Auf rund 1.600 Quadratmetern gibt es auf drei Etagen unter anderem eine finnische Sauna, einen großer Labyrinth-Dampfraum, einen Hamam, Ruhekabinen, einen Cruisingbereich sowie einen Whirlpool. (cw)