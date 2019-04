Homo-"Heiler" veranstalten Workshops an sächsischen Schulen

Auf seiner Website präsentiert sich Teenstar als "ganzheitliches Programm zur Sexualpädagogik"

Heute, 11:14h,

Der sächsische Landesverband des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD) hat am Dienstag davor gewarnt, dass die Präsenz des homophoben Vereins Teenstar an Schulen des Freistaates eine Gefahr für Kinder und Jugendliche sei. Der christlich motivierte Verein sorgte in Österreich für Schlagzeilen, weil er dort offenbar für die "Heilung" Homosexueller an Schulen warb (queer.de berichtete). In von der Wochenzeitung "Falter" veröffentlichten Teenstar-Materialien heißt es etwa, dass Schwule und Lesben durch eine "Kombination von Therapie, speziellen Selbsthilfegruppen und geschulter Selbstsorge" das eigene "heterosexuelle Potential" entwickeln könnten. Laut LSVD hat Teenstar Workshops an sächsischen Grundschulen durchgeführt.



Eine Seite aus den Teenstar-Materialien, die das Magazin "Falter" veröffentlicht hatte

"Eine ultrakonservative Sexualmoral und das Predigen von Umpolungsangeboten für Homosexuelle hat an sächsischen Schulen nichts zu suchen. Teenstar ist eine Gefahr für Kinder und Jugendliche", erklärte Tom Haus, Landesvorstandsmitglied beim LSVD Sachsen. "Die sächsische Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass Teenstar der Zugang zu Bildungseinrichtungen verwehrt wird und Lehrkräfte wie Verwaltung vor diesen Angeboten gewarnt werden." Die Fraktion der Linken im Sächsischen Landtag befragt nun die Landesregierung in einer Kleinen Anfrage zu den Aktivitäten von "Teenstar" in Sachsen.



In Österreich hat die Koordinierungsstelle für Gesundheitsförderung den Workshops von Teenstar als eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen eingestuft. Nach massiven Protesten darf der Verein dort seit Anfang April nicht mehr an Schulen eingeladen werden.

Katholische Kirche wirbt für Homo-"Heiler"

Teenstar ist in Deutschland unter Homo-Gegnern gut vernetzt. Sogar die Deutsche Bischofskonferenz macht auf ihrer Präventionsseite Werbung für den Verein.



Die katholische Kirche in Deutschland hat keine Berührungsängste mit den Anhängern der "Konversionstherapien"

Der Verein wird auch von der Offensive Junge Christen (OJC) unterstützt und hat Verbindungen zur sogenannten "Demo für Alle" um Hedwig von Beverfoerde. Die Leiterin von Teenstar Deutschland nahm 2017 an einem Kongress der homo- und transfeindlichen Bewegung als Rednerin teil (queer.de berichtete). Bei einem internationalen Vernetzungstreffen von Homo-"Heilern" im letzten Herbst in Budapest lagen Materialien von Teenstar aus (queer.de berichtete).



Derzeit gibt es in Deutschland eine Debatte um das Verbot von "Konversionstherapien", also "Heilungsangeboten" für Homo- oder Transsexuelle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berief deshalb in diesem Monat eine Fachkommission ein, die Vorschläge für einen Gesetzentwurf machen soll (queer.de berichtete). Kurz vor Ostern debattierte der Bundesrat auch erstmals einen Antrag mehrerer Länder, die Bundesregierung zu einem Verbot aufzufordern (queer.de berichtete). In der Europäischen Union hat bislang einzig Malta ein derartiges Verbot von Homo-"Heilung" beschlossen.



Bereits seit Jahren warnen Psychologenverbände davor, dass die "Heilung" von Schwulen und Lesben nicht möglich sei und Homosexuelle mit Konversionstherapien in den Selbstmord getrieben werden könnten. Der Weltärztebund verabschiedete deshalb 2013 eine Stellungnahme, nach der derartige Behandlungen "die Menschenrechte verletzen und nicht zu rechtfertigen" seien (queer.de berichtete). (dk)