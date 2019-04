Schweiz: Schwule und Lesben derzeit nicht vor Diskriminierung geschützt

Wallisersoul / wikipedia) Das Bundesgericht hat seine Entscheidung am Dienstag bekannt gegeben (Bild:

Heute, 13:04h, noch kein Kommentar

Das gegenwärtig aktuelle schweizerische Gleichstellungsgesetz schützt Schwule und Lesben nicht vor Diskriminierung am Arbeitsplatz. Das hat das höchste Gericht der Eidgenossenschaft, das Bundesgericht in Lausanne, in einem am Dienstag bekannt gegebenen Urteil entschieden.



Im konkreten Fall ging es um einen schwulen Mann, der bei der Armee 2015 einen Zeitvertrag erhalten hatte. Ein Jahr später bewarb er sich für die erneut ausgeschriebene Stelle, erhielt aber eine Absage vom Militär. Die Armee argumentierte in dem Schreiben, dass diese Stelle nicht länger existiere.



Der Mann vermutete hinter der Ablehnung Diskriminierung wegen seiner Homosexualität und verklagte seinen Arbeitgeber. Die Armee behauptete jedoch, die Ablehnung habe andere Gründe gehabt, etwa die angeblich mangelnde Qualifikation des Mannes.



Das Bundesgericht lehnte wie die Vorinstanz die Klage des Schwulen ab. Begründung: Das Gleichstellungsgesetz schütze Menschen nur wegen ihres Geschlechtes. Da auch Frauen homosexuell sein könnten, liege aber keine Geschlechterdiskriminierung im vorliegenden Fall vor.

Streit um erweiterten Diskriminierungsschutz

Derzeit gibt es in der Schweiz allerdings eine Initiative, zumindest die Anti-Rassismus-Strafnorm um das Merkmal "sexuelle Orientierung" zu erweitern (queer.de berichtete). Das Gesetz untersagt derzeit insbesondere rassistische Hassrede und Diskriminierung im Zivilrecht. Auf Druck von Evangelikalen und Homo-Gegnern dürfen die Schweizer allerdings in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob Homosexuelle in diesem Rechtsbereich künftig weiter diskriminiert werden sollen (queer.de berichtete).



Die Schweiz ist wegen mangelnder Antidiskriminierungsrichtlinien und des nach wie vor existierenden Ehe-Verbots für Schwule und Lesben bei LGBTI-Rechten weit hinter die anderen deutschsprachigen Länder Deutschland und Österreich zurückgefallen. Laut dem laufend aktualisierten Länderranking der LGBTI-Organisation ILGA Europe liegt die Schweiz derzeit nur auf Rang 22 von 49 Ländern. Deutschland befindet sich auf Platz 12, Österreich auf Rang 13. (dk)