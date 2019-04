Moby rieb seinen Penis an Donald Trump

Heute, 15:11h,

Der amerikanische Sänger Moby hat in einem Interview mit der Londoner Zeitung "Sunday Times" einen angeblichen Vorfall aus dem Jahr 2001 erzählt, als er als Mutprobe bei einer Party an der Park Avenue in New York City seinen Penis an Donald Trump gerieben habe. Der damalige Geschäftsmann und heutige US-Präsident sei damals auch Gast der Party gewesen.



Der 53-Jährige sagte, er habe die Party etwas beleben wollen und habe daher die Herausforderung eines Freundes angenommen. "Die Party war nicht so aufregend. Da waren vor allem Geschäftsleute und Bauunternehmer anwesend, insbesondere Donald Trump, der ein paar Meter entfernt von uns stand und sich laut mit anderen Gästen unterhalten hat." Moby erklärte, er habe seinen Wodka dann schnell ausgetrunken und sei zur Tat geschritten: "Ich habe meinen schlaffen Penis aus meiner Hose geholt und bin ganz locker an Trump vorbeigelaufen. Dabei habe ich versucht, mit meinem Penis über seine Jacke zu bürsten. Zum Glück hat er das scheinbar nicht gemerkt und nicht einmal gezuckt." Danach sei Moby wieder zu seinem Freunden gegangen und habe einen weiteren Drink bestellt.

Moby veröffentlicht Autobiografie mit Drogen- und Alkoholbeichten

Die Szene soll auch in Mobys neuer Autobiografie "Then It Falls Apart" beschrieben werden, die im Laufe des Jahres erscheinen soll. In dem Buch werden laut Vorabdrucken auch ausführlich die Alkohol- und Drogenprobleme des Künstlers thematisiert. So berichtet Moby, wie er vor gut zehn Jahren seinen Tiefpunkt erreichte, Freunde um Drogen anbettelte und schon mal in seinem Erbrochenen aufwachte.



Moby ist selbst heterosexuell, hat seine sexuelle Orientierung in Interviews aber immer wieder bedauert. 2006 erklärte er etwa, dass Schwule Heteros überlegen seien: "Sie prügeln sich einfach weniger und sie kommen nicht auf die Idee, andere zu vergewaltigen", so sein damaliges Urteil (queer.de berichtete). 2016 sagte er im "Guardian": "Ich war davon enttäuscht, heterosexuell zu sein. Mit Frauen auszugehen war oft schwierig. […] Als ich aufgewachsen bin, bin ich in Schwulenclubs gegangen und war neidisch auf die Art, wie meine schwulen Freunde mit anderen ausgegangen sind. Ich habe Männer geküsst, aber akzeptiert, dass ich nur ein durchschnittlicher Cis-Hetero bin."



Politisch ist Moby ein Gegner Trumps. 2016 unterzeichnete er im Wahlkampf den Offenen Brief "United Against Hate", in dem sich Künstler gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten aussprachen (queer.de berichtete). (cw)