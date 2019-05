Spahn wird Kommission zum Verbot von Homo-"Heilung" eröffnen

Von Markus Kowalski

Heute, 02:45h, noch kein Kommentar

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird die Kommission zum Verbot von Konversionstherapie in der kommenden Woche persönlich eröffnen. Das geht aus dem Programm für die erste Sitzung hervor, die queer.de vorliegt. Am Mittwoch, den 8. Mai wird die Kommission zum ersten Mal im Berliner Gesundheitsministerium tagen.



Dabei werden zwei Betroffene, Raphaelle Rousseau und Mike F., über ihre Erfahrungen mit Homo-"Heilung" reden. Professor Peer Briken, Direktor des Instituts für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wird einen Vortrag "zur wissenschaftlichen Evidenz und möglichen negativen Folgen sogenannter Konversionstherapien bei Menschen mit homosexueller Orientierung" halten. Ebenso hält Gabriela Lünsmann vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) einen Vortrag.



Auf einer Podiumsdiskussion sprechen Hartmut Rus vom Netzwerk "Mission Aufklärung", die Charité-Oberärztin Lieselotte Mahler und die psychologische Psychotherapeutin Gisela Wolf, die auch im Vorstand des Verbands für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie (VLSP) ist. Ebenso sitzen Professor Götz Mundle, Leiter des Zentrums für seelische Gesundheit der Oberbergklinik City Berlin und die systemische Therapeutin Marie Günther, Vorstand der Bundesvereinigung Trans (BVT*), auf dem Podium.

Familienministerium auch vertreten

Für das Familienministerium nimmt Ina-Marie Blomeyer, Leiterin des Referats gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt, an der Diskussion teil. Die Journalistin und Autorin Stephanie Kuhnen referiert anschließend zur "doppelten Disziplinierung von Lesben" über Konversionstherapien als "Reintegration ,widerständiger' Frauen in die heteronormative und patriarchale Ordnung". Das ganztägige Fachgespräch wird von den Journalisten Felicia Mutterer und Harald Pignatelli moderiert.



Das zweite und letzte Treffen der Kommission wird am 5. Juni stattfinden. Außerdem wird es zwei Gutachten geben, schrieb die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld am Montag in ihrem Newsletter: "Unsere Stiftung wird zudem zwei Gutachten in Auftrag geben, in denen das geplante Verbot aus verfassungsrechtlicher und medizinisch-psychologischer Sicht wissenschaftlich beurteilt wird." Sie werden den Informationen nach am 11. Juni auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Der Abschlussbericht der Stiftung werde voraussichtlich Ende August veröffentlicht.



Kritik an Kirchenvertretern in der Kommission



In den vergangenen Wochen wurde unterdessen die Zusammensetzung der Kommission kritisiert (queer.de berichtete). Laut einer Liste sind sechs der 49 Mitglieder Vertreter religiöser Organisationen. Darunter sind zwei Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), sowie je ein Vertreter für das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesiche Oberlausitz, den Zentralrat der Muslime in Deutschland, den Zentralrat der Juden in Deutschland und für den katholischen Caritasverband.



"Welches Fachwissen bringen diese Herrschaften mit? Abgesehen von jahrhundertelanger Erfahrung, wie man Homo- oder auch Transsexuelle verfolgt und unterbuttert?", fragte Kriss Rudolph im Magazin "Mannschaft". Es seien vor allem religiöse Gruppen, die Homosexualität als sündig, krank und behandlungsbedürftig bewerteten.



Weil die evangelische Kirche nun mit am Tisch der Kommission sitze, stehe sie am Scheideweg, schreibt Mattias Albrecht auf evangelisch.de. "Schließlich hat die evangelische Kirche in der Tat jahrhundertelang homosexuell begabte Menschen diskriminiert und tut es in Teilen noch bis heute." Zu befürchten sei, dass sich die EKD in der Fachkommission nicht eindeutig für ein Verbot der Konversionstherapie einsetzt. "Vielmehr könnten ihre Vertreter_innen aus Sorge, bestimmte Interessengruppen zu verärgern, indifferent agieren", so Albrecht. So sei die Offensive Junger Christen (OJC) nach wie vor Mitglied im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung der EKD. Das Werk ist der Zusammenschluss von Diakonie, der Katastrophenhilfe und Brot für die Welt.



Es gebe aber auch hoffnungsvolle Signale, meint Albrecht. So habe sich der Kirchenkreis Karlsruhe 2015 im "Karlsruher Memorandum" (PDF) eindeutig gegen Konversionstherapie ausgesprochen. Darin heißt es: "Wir lehnen alle Versuche entschieden ab, lesbische und schwule Menschen, insbesondere Jugendliche, durch Beratung, Gebet oder andere Formen der Intervention von Homosexualität 'heilen' zu wollen."



Die Hirschfeld-Stiftung traf die Auswahl



Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hatte die Kommission im Auftrag des Gesundheitsministeriums organisiert. Jörg Litwinschuh, geschäftsführender Vorstand der Stiftung, wollte die Kritik an der Zusammensetzung des Gremiums auf Anfrage nicht kommentieren.