Nach Suizid: 15-jähriger Schwuler in Regenbogensarg beerdigt

Der Sarg von Nigel Shelby, der sich am 19. April das Leben genommen hatte (Bild: Twitter / philip lewis)

Heute, 12:56h,

Nigel Shelby ist am Samstag in seiner Heimatstadt Huntsville im US-Bundesstaat Alabama in einem Regenbogensarg beigesetzt worden. Auf dem individuell lackierten Sarg war neben der Regenbogenfahne auch der Name und Fotos des Jungen sowie Schmetterlinge abgebildet. Bei der Beerdigung erschienen mehrere Freunde und Verwandte ebenfalls in Regenbogen-Outfit, um öffentlich ein Zeichen gegen Homophobie und Mobbing zu setzen.



Der offen schwule 15-jährige Schüler hatte sich am 18. April das Leben genommen, offenbar weil er in seiner Highschool wegen seiner sexuellen Orientierung gemobbt worden war (queer.de berichtete).



"Ich will nicht, dass er nur als Kind in Erinnerung bleibt, das schwul war und sein eigenes Leben genommen hat", erklärte seine Mutter, Camika Shelby, im Lokalsender WAFF. "Er war so viel mehr. Er war ein Sonnenschein. Es war wunderbar, in seiner Nähe zu sein. Es bricht mir das Herz, weil er so viel mehr Liebe hätte geben können."



Nigel Shelby nahm sich am Gründonnerstag das Leben (Bild: Rocket City Pride)

Shelby wollte LGBTI-Aktivist werden

In seinem Nachruf heißt es, dass Colby geträumt hatte, ein Schauspieler, Tänzer, Rapper oder Entertainer zu werden. "Aber am meisten wollte er ein Aktivist für die LGBTQ-Community werden", so der Text weiter. "Nigel liebte es zu schreiben, er liebte Turnen und machte gerne Selfies. Er war ein Fan von Beyoncé und ein leidenschaftlicher Anhänger von Ariana Grande."



Der Selbstmord des Teenagers hatte amerikaweit Bestürzung ausgelöst. Eine GoFundMe-Seite wurde kurz nach seinem Tod errichtet und hat seither rund 40.000 Dollar (35.000 Euro) an Spenden für die Beerdigung eingebracht. Insgesamt 1.000 Menschen spendeten an die Shelby-Familie, darunter auch Promis wie die lesbische Komikerin Lena Waithe und die queere Musikerin Janelle Monáe. Auch die Schauspielerin Gabrielle Union ("Breaking In") und ihr Ehemann, der Ex-Basketballspieler Dwyane Wade, gehörten zu den Spendern. (dk)