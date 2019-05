Pornostar Casey Jacks gestorben

Heute, 14:01h,

Casey Jacks ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager Chris Crisco am Dienstag via Twitter. Jacks sei demnach am Vortag verstorben. "Ich werde mich immer an sein ansteckendes Lächeln und seinen wunderbaren Charakter erinnern. Bitte betet heute für Casey."



Jacks war seit 2016 in schwulen Pornofilmen aufgetreten. Er arbeitete unter anderem für große Labels wie Next Door Studios, Men.com, Falcon Studios und Hot House. Zu seinem Filmtiteln gehören beliebte Produktionen wie "Swim Meat", "Ass Swap", "He Likes It Rough and Raw 3" und "Space Invaders".



Über die Todesursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Produktionsfirma "World of Wonder", die sich unter anderem auf Dokumentationen über die Porno-Subkultur spezialisiert hat, berichtete auf ihrer Website, dass mehrere Freunde oder Kollegen erklärt hätten, Jacks habe sich das Leben genommen. Allerdings seien dies noch unbestätigt. Auf seiner Vorstellungsseite auf Men.com, die queer.de wegen des deutschen Jugendschutzes nicht verlinken darf, ist bis heute als sein "Favorite Quote" (Lieblingszitat) angegeben: "Live fast, die happy".

Viele Beileidsbekundungen

Mehrere Kollegen zeigten sich über den Tod des 29-Jährigen schockiert und sprachen in sozialen Netzwerken ihr Beileid aus. Beaux Banks ("The DILF Diaries") bezeichnete Jacks als "süßen, abenteuerlustigen Menschen". Taylor Reign ("Flood My Hole") ergänzte, dass der Verstorbene "außerordentlich beliebt" gewesen sei. Regisseur MarcMacNamara ("Pirates – A Gay XXX Parody") erklärte, Jacks habe immer gelächelt und sei sehr geistreich gewesen.















In den letzten Jahren sind immer wieder populäre schwule Pornodarsteller aus den USA bereits in jungen Jahren verstorben, viele davon haben Suizid verübt oder waren Opfer einer Überdosis Drogen. Vergangenes Jahr schieden etwa Tyler White und Dave Slick aus dem Leben. (cw)