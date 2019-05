"Friends"-Produzentin bedauert Transphobie in Kultserie

Kathleen Turner spielte bei "Friends" Chandlers transsexuelle Mutter Helena (Bild: NBC)

Produzentin Marta Kauffman hat in einem Interview mit der Zeitung "USA Today" Running Gags um die Transsexualität einer Nebenfigur in ihrer Serie "Friends" bedauert. Die amerikanische Sitcom gehörte zwischen 1994 und 2004 zu den absoluten Quotenhits im Fernsehen und brachte es auf 236 Episoden.



Konkret geht es um die transsexuelle Mutter Helena von Chandler (Matthew Perry), die von der oscarnominierten Schauspielerin Kathleen Turner dargestellt wurde. Chandler macht sich oft über Helena lustig, kritisiert offen ihre Geschlechtsidentität und ruft sie immer bei ihrem alten Namen Charles oder als "Dad". Auch Chandlers zweite Mutter äußert sich beleidigend über ihre Ex, ohne dass dies in der Serie als problematisch dargestellt wird ("Hast du nicht ein wenig zu viel Penis, um ein solches Kleid zu tragen?"). In mehreren Szenen mit Helena wird außerdem angedeutet, dass sie keine echte trans Frau, sondern eine Dragqueen sei, ohne dass dieser Widerspruch je aufgelöst wird.



"Ich denke, wenn wir damals das Wissen von heute über trans Menschen gehabt hätten, hätten wir anders verfahren", erklärte Kauffman, die neben "Friends" auch die hochgelobte Comedyserie "Grace & Frankie" ins Leben rief. "Jedes Mal, wenn ich eine Episode anschaue, gibt es etwas, das ich gerne ändern würde."

Kauffman: "Friends" muss im historischen Kontext gesehen werden

Kauffman ging in diesem Zusammenhang auch auf eine Episode mit Brad Pitt als Gaststar ein ("Der Hassclub", Folge 179). Darin gab die von Pitt gespielte Figur zu, in der Schulzeit ein Gerücht verbreitet zu haben, dass Rachel (Jennifer Aniston) ein "Hermaphrodit" sei. Dies wird in der Sitcom als unproblematisch und lustig dargestellt. "Ich hätte das Hermaphroditen-Zeug heute wohl nicht mehr gemacht, wenn ich das nochmal mit Brad Pitt drehen könnte", so Kauffman. Sie bezeichnete Friends als "historische Sitcom", die im Kontext ihrer Zeit gesehen werden müsse.



"Friends" galt bei der Erstausstrahlung eigentlich als fortschrittlich – so wurde erstmals eine trans Frau gezeigt, außerdem kam ein lesbisches Paar in Nebenrollen vor. Als Netflix die Serie letztes Jahr ins Programm aufnahm, wurden erstmals Homo- und Transphobie-Vorwürfe in sozialen Netzwerken laut. Kritisiert wird etwa die ständige Angst Chandlers, für schwul gehalten zu werden.



Ähnliche Homophobie-Vorwürfe gibt es auch gegen andere ältere Serien, die einst Kultstatus besaßen – etwa bei "Sex and the City" (1998 bis 2004). Vergangenes Jahr gab Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker zu, dass die Serie nicht fair zu queeren Menschen gewesen sei (queer.de berichtete). (dk)