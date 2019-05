10 Jahre Sticks & Stones

Heute, 05:09h, noch kein Kommentar

Die queere Job- und Karrieremesse Sticks & Stones war vor rund zehn Jahren in München an den Start gegangen, damals noch unter dem Namen "Milk". Inzwischen feiert die deutschlandweit einmalige Veranstaltung in der Hauptstadt seinen runden Geburtstag.



Am 25. Mai haben sich wieder über 100 Aussteller im Funkhaus Berlin angekündigt, um unter LGBTI-Menschen für ihr Unternehmen zu werben. Die geschätzt 3.000 Besucher*innen erwarten außerdem mehr als 50 Vorträge und Panels, CV-Checks, kostenlose Bewerbungsfotos, After-Show-Party sowie Karriere-Coaching, um ihre Bewerbungsunterlagen aufzuhübschen oder sich für den nächsten Karriereschritt fit zu machen. Damit ist die Sticks & Stones Europas größte Messe dieser Art.



"Wir sind unfassbar stolz darauf, was wir in den letzten zehn Jahren geschaffen haben", erklärte Stuart Cameron, seit der ersten Stunde Veranstalter der Karrieremesse. "Von Jahr zu Jahr wächst Sticks & Stones, und 2019 haben wir mit über 100 Ausstellern einen neuen Rekord erzielt." Besonders freue ihn aber, dass "sich immer mehr Arbeitgeber auch für LGBT+ Diversity interessieren und sich dafür einsetzen".



Vimeo / UHLALA Group | Eindrücke aus der letztjährigen Sticks & Stones

Die Sticks & Stones richtet sich an Schüler*innen, Studierende, Absolvent*innen und Berufstätige, die lieber in einem offenen und vielfältigen Arbeitsumfeld mitwirken möchten. Dabei ist es völlig egal, ob man als Schwuler, als Lesbe, als Bisexueller, als trans Mensch oder als Hetero (Straight Ally) vorbeikommt.

Dieses Jahr ist die Sticks and Stones X-rated (Bild: Sticks & Stones)

Zu den bisher mehr als 100 angemeldeten Unternehmen gehören auch die ganz Großen der Branchen – etwa Vodafone, der Modekonzern Inditex (u.a. ZARA und Bershka), die BMW-Group, eBay, Babbel, die DHL oder der Softwareriese SAP. Messebesucher*innen haben bereits vor dem Start der Sticks & Stones die Möglichkeit, ihren Lebenslauf auf der Messe-Homepage hochzuladen. Dann haben sie die Chance, von einem potenziellen Arbeitgeber direkt zu einem Gespräch eingeladen zu werden.



Ein Highlight der diesjährigen Messe ist das Launch-Event der weltweit ersten "LGBT+ Business App". Die Business-Networking-Community richtet sich an schwule, lesbische, bisexuelle, trans und queere Menschen. Bisher unter dem Codenamen "Project X" geführt, haben Messegäste exklusiv die Möglichkeit, diese App am 25. Mai zu testen. Bereits jetzt kann man sich hier dafür anmelden.



Kostenlose Tickets für die Jubiläumsmesse sind erhältlich auf www.sticks-and-stones.com/tickets. (cw)