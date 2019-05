WDR kündigt "Küsst euch!"-Show zum CSD Köln an

Heute, 14:19h, noch kein Kommentar

Dem 50. Jahrestag der New Yorker Stonewall Riots widmet der WDR die Fernseh-Show "Küsst euch!". Die Sendung wird am Kölner CSD-Wochenende am 6. Juli im Kölner Gloria-Theater aufgezeichnet. Zu sehen ist die Show am Tag der Parade am Sonntag, den 7. Juli ab 21.45 Uhr im WDR-Fernsehen.



"Die Show, in der viele Prominente auftreten werden, wird sich vielfältig mit queeren Themen beschäftigen", heißt es in der Ankündigung des Senders. Geplant seien Aktionen, Spiele, Musik-Acts und Talks. Moderiert wird das Event von der lesbischen Journalistin Bettina Böttinger: "Ich bin gespannt auf das Meer an Regenbogenfahnen im Gloria-Theater, auf ein Publikum, das so stolz und fröhlich vor unseren Kameras feiern wird, bis der Funke auch auf diejenigen überspringt, die sich mit Toleranz gegenüber queeren Menschen immer noch schwer tun."

Konzipiert von queeren Mitarbeiter*innen

Entwickelt wurde die Sendung von "queer@wdr" – dem Netzwerk für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle WDR-Mitarbeiter*innen, das dazu beitragen möchte, den WDR als LGBTI-freundliches Medienunternehmen deutlich erkennbar zu machen.



Neben der Show und der journalistischen Berichterstattung zum CSD werden in den WDR-Programmen verschiedene Formate queere Themen vertiefen, u.a. "frau TV", "Menschen hautnah", der "Kölner Treff" sowie die WDR-Hörfunkwellen. Auch WDR.de will über den CSD im Netz berichten.



Tickets für "Küsst euch!" können ab Montag, den 6. Mai bei der UFA SHOW & FACTUAL GmbH unter der Telefonnummer (0221) 99 55 14 44 angefragt werden. Einlass ist am Samstag, 6. Juli ab 19 Uhr im Kölner Gloria-Theater. (cw/pm)