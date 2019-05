SPDqueer stellt sich hinter Kevin Kühnert

Heute, 16:04h,

Die Arbeitsgemeinschaft SPDqueer hat sich beim Juso-Bundesvorsitzenden für das Interview "Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?" in der Wochenzeitung "Die Zeit" bedankt. Kühnert formuliere "den Anspruch an Politik, dass eine bessere Welt nicht nur denkbar ist, sondern auch realisiert werden kann", erklärten die queeren Sozialdemokraten am Sonntag nach ihrer Vorstandssitzung in Erfurt.



Kühnert war in dem Interview für eine Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW "auf demokratischem Wege" eingetreten. Zudem sei es im Grunde nicht legitim, über die eigene Wohnung hinaus Wohneigentum zu besitzen. Die Aussagen zogen eine heftige Diskussion und scharfe Kritik am Juso-Chef nach sich, auch aus der eigenen Partei. ""Was für ein grober Unfug. Was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein", twitterte etwa der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Sprecher für die Belange von Lesben und Schwulen Johannes Kahrs.

"Diese Debatte muss geführt werden"

Kühnert habe "eine wichtige Debatte angestoßen", urteilte dagegen die SPDqueer in ihrer Erklärung. "Diese Debatte muss geführt werden, denn die soziale Frage ist aktueller denn je. Zwar haben sich die Arbeitswelt und der Alltag der Menschen in den zurückliegenden 150 Jahren stetig verändert. Unverändert bleibt die Frage, wie Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren sind." Die SPD wolle "gerechte, faire Bedingungen und Chancen für alle sicherstellen und eine menschliche Welt schaffen, die ein selbstbestimmtes und freies Leben für alle ermöglicht".



Neben der weiter auseinander gehende Schere zwischen Arm und Reich sei auch der Umgang mit Minderheiten eine "zentrale Herausforderung", ergänzte die SPDqueer. "Förderung der Akzeptanz von LSBTIQ* ist eine wichtige Aufgabe der Politik. Auch für LSBTIQ* ist eine bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar."



Kevin Kühnert lebt selbst offen schwul. In einem Interview mit dem Berliner Stadtmagazin "Siegessäule" hatte der Juso-Bundesvorsitzende im März 2018 erstmals über seine Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete). Darin hatte er das Coming-out von Klaus Wowereit als einen "Meilenstein" auch für ihn persönlich genannt. (cw)