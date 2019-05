Supermarktkette sorgt mit LGBT-Sandwich für Kontroverse

Eine mexikanische Dipsoße macht das gemeine BLT-Sandwich zur queeren Stulle (Bild: Twitter / @Hedonist1982)

Die britische Einzelhandelskette Marks & Spencer, die in ihren Läden auch hochpreisige Supermärkte betreibt, hat mit einer vorverpackten CSD-Klappstulle für Aufregung gesorgt. Das "LGBT Sandwich" wird in britischen und irischen Läden in bunter Verpackung für Preise zwischen 4 und 4,50 Euro verkauft. LGBT steht dabei für "Lettuce" (grüner Salat), Guacamole, Bacon und Tomato. Der Name des belegten Brots ist eine Abwandlung des in englischsprachigen Ländern beliebten BLT-Sandwiches (Bacon, Lettuce, Tomato) – die Abkürzung wurde lediglich um den mexikanischen Avocado-Dip erweitert.



"M&S Food feiert die CSD-Saison dieses Jahr mit einem speziellen Sandwich", erklärte ein Sprecher von Marks & Spencer gegenüber "The Standard". Gleichzeitig spende das Unternehmen 10.000 Pfund an eine britische und 1.000 Euro an eine irisiche LGBTI-Organisation.



In sozialen Netzwerken hat das belegte Brot für Aufregung gesorgt. Manche schwule und lesbische Nutzer kritisierten etwa, dass Marks & Spencer den Kampf um gleiche Rechte von LGBTI für eine billige Marketingkampagne missbrauche. Andere zeigten sich empört, dass dieses Sandwich wegen des Bacons zu viele Menschen aus der LGBTI-Community ausschließe – nämlich Vegetarier, Veganer, Muslime und Juden. Manche Nutzer verteidigten dagegen das Sandwich und erklärten, dass jede Sichtbarkeit gut für die Community sei. Unterstützung erhielt Marks & Spencer durch Peter Tatchell, den bekanntesten britischen LGBTI-Aktivisten.



"Gibt es bald auch eine weiße, männliche und heterosexuelle Sandwich-Option?"

Auch manche Promis mischten sich in den Streit ein – am bekanntesten ist der Journalist Piers Morgan, ein umstrittener Moderator des britischen Frühstückfernsehens. Der enge Vertraute von US-Präsident Donald Trump, der in den letzten Jahren insbesondere für transphobe Aussagen immer wieder von LGBTI-Aktivisten kritisiert wurde, empörte sich am Wochenende in mehreren Tweets über die "schwulen Sandwiches". Er warf dem Konzern vor, das Thema LGBT nur für Profit zu missbrauchen. "Das ist wirklich armselig", so der Moderator. In einem wieteren Tweet schrieb er: "Gibt es bald auch eine weiße, männliche und heterosexuelle Sandwich-Option oder würde das als beleidigend aufgefasst werden?"



Die Kommentare von Morgan wurden insbesondere von Rechtspopulisten geteilt, etwa von Politikern der europafeindlichen UKIP. (dk)