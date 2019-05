Per Mertesacker: "Fußball für Thema Homosexualität noch nicht bereit"

Heute, 09:53h,

Der langjährige Fußballprofi Per Mertesacker hat im Interview mit dem Sender "Sport 1" erklärt, dass Homosexualität im Fußball nach wie vor ein schwieriges Thema sei. Er könne unterschreiben, "dass der Fußball für das Thema Homosexualität noch nicht bereit ist", sagte der 34-Jährige, der heute die Fußballakademie des Londoner Clubs Arsenal leitet. "Die Frage ist, wann der Fußball endlich bereit für solche Themen ist. Das ist die Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen."



Coming-outs könnten zu einer Verbesserung der Lage beitragen. "Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert – auch, um zu sensibilisieren." Man müsse aber auch respektieren, wenn ein Mensch über diese "sehr privaten Dinge" nicht sprechen möchte und nicht alles rauslassen wolle, was er fühle oder denke.

"Wir wollten positive Beispiele sein"

Weiter erklärte Mertesacker, dass es noch andere Tabu-Themen im Fußball gebe. Er verwies darauf, dass er vor einem Jahr nach dem Ende seiner Karriere offen über Angstzustände vor dem Spiel gesprochen hatte. Dafür war er von anderen in der Fußballbranche attackiert worden (siehe Artikel bei zeit.de). Eine offene Thematisierung dieses Themas – wie auch das Coming-out seines Nationalspieler-Kollegen Thomas Hitzlsperger, könnten aber dazu beitragen, die Situation zu verbessern. "Uns war es ein Bedürfnis, es den Menschen in der Zukunft einfacher zu machen. Wir wollten positive Beispiele sein und klarmachen, dass es wichtig für die Persönlichkeit ist, sich frei ausleben zu können", so Mertesacker.



Per Mertesacker stand zwischen 2004 und 2014 insgesamt 104 Mal für die deutschen Nationalmannschaft auf dem Feld. Seine Profikarriere hatte er bei Hannover 96 und Werder Bremen begonnen, bevor er 2011 nach London zum FC Arsenal wechselte. (dk)