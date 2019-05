Münchner Studie: Homophobie an Schulen weit verbreitet

Heute, 10:48h,

Laut einer Studie des Pädagogischen Instituts in München ist Homophobie das größte Akzeptanz-Problem an Schulen der Landeshauptstadt. Bei der "Schulklimabefragung 2018", an der sich zehntausende Schüler, Lehrer und Schulpersonal beteiligten, zeigten sich insbesondere an Realschulen erhebliche Probleme: Nur 64 Prozent der Realschüler erklärten, dass man in der Schule unabhängig von seiner sexuellen Orientierung akzeptiert werde. An Gymnasien bejahten diese Frage 81 Prozent, an Berufsschulen gar 87 Prozent.



Damit führte der Bereich sexuellen Orientierung die niedrigsten Werte unter neun Indikatoren für soziale Akzeptanz auf. Die Akzeptanz von Hautfarbe, Religion oder anderen Faktoren lag in allen drei Schulformen höher als die der sexuellen Orientierung.



(Bild: Pädagogisches Institut)

In der Studie heißt es, insbesondere die Zustimmungsquote an Realschulen zur Frage der sexuellen Orientierung müsse "als kritisch eingestuft" werden. Allerdings liege die Akzeptanz unter Lehrern und sonstigen Schulpersonal mit 97 und 100 (!) Prozent "im sehr positiven Bereich".



(Bild: Pädagogisches Institut)

Bei geschlechsspezifischer Differenzierung ergeben sich Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen: Schülerinnen bewerten die soziale Akzeptanz bezüglich ihrer sexuellen Orientierung mit 70 Prozent weit höher als Schüler mit 60 Prozent. Bei Schüler*innnen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zurechnen, liegt die Zustimmungsquote bei nur 40 Prozent.



(Bild: Pädagogisches Institut)

"Unverkennbarer Handlungsbedarf"

Die Studie fordert daher von der Politik, etwas gegen Homophobie an Münchner Schulen zu unternehmen. Wörtlich heißt es: "Hinsichtlich der sozialen Akzeptanz in Bezug auf die sexuelle Orientierung besteht also ein unverkennbarer Handlungsbedarf an den Realschulen und Schulen besonderer Art."



Gegenüber der "Abendzeitung" erklärte der Münchner Grünen-Chef Dominik Krause, dass die Zahlen "schockierend" seien und zeigten, "dass wir mehr an den Schulen machen müssen". Gleichzeitig betonte der Politiker jedoch, dass in der bayerischen Landeshauptstadt schon "viel für die Gleichstellung von LGBTI getan" werde. (dk)