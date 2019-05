Britisches "Herzblatt" schenkt Männerpaar Urlaub in Verfolgerstaat

Jordan und Jesse wunderten sich nicht schlecht, als die Produzenten der Show "Blind Date" sie ausgerechnet in ein Land schickten, das Homosexualität unter Strafe stellt (Bild: Channel 5)

Die Flirtshow "Blind Date", die britische Version von Rudi Carrells "Herzblatt", wollte mit den ersten offen bisexuellen Kandidaten für positive Schlagzeilen sorgen, sieht sich aber nach einem groben Schnitzer einem Shitstorm in sozialen Netzwerken ausgesetzt: In der am Sonntagabend zur besten Sendezeit auf Channel 5 ausgestrahlten aktuellen Folge hat ein Gewinnerpaar, Jordan aus Bristol and Jesse aus der Grafschaft Cornwall, als Geschenk ausgerechnet einen Urlaub in den Inselstaat St. Lucia erhalten, in dem auf männliche Homosexualität eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren steht.



Last night Jordan Shannon picked Jesse Drew on #BlindDate, the reward? Holiday to Saint Lucia in the West Indies where homosexuality is illegal and punishable by 10 years in Prison.



I think you would call this a massive fail by @Channel5_TV pic.twitter.com/pKlXJMkPQ6 Refugee Nik (@RefugeeNik) May 6, 2019 Twitter / RefugeeNik | Auf Twitter zeigten Nutzer ihr Unverständnis über die Urlaubswahl bei "Blind Date"

Jordan und Jesse zeigten sich gegenüber der Zeitung "Daily Star" geschockt über die Gesetzgebung auf der Karibikinsel. Die beiden Jungs erfuhren erst davon, als sie auf St. Lucia angekommen waren: "Ich wusste das nicht, bis mir auf dem Weg ins Hotel davon erzählt wurde. Ich dachte nur: What the fuck?", erklärte Jordan. Jesse ergänzte: "Die Frau von der Hotel-Security sagte mir, dass die meisten Schwulen auf der Insel versteckt leben würden, weil Homosexualität illegal ist." Die beiden Jungs seien nach einem "angespannten" Urlaub wieder gut auf ihrer Heimatinsel angekommen.



Jordan entschied sich für Jesse (2.v.r.) – und ließ die beiden ebenfalls um seine Gunst werbenden Kandidatinnen links liegen (Bild: Channel 5)

Channel 5: Wir wussten von nichts

Ein Sprecher des Privatsenders Channel 5 erklärte nach der Ausstrahlung: "Wir wussten das alles nicht und werden mit der Produktionsfirma darüber sprechen." Die Serie wird von So Television produziert, der Produktionsfirma des offen schwulen Starmoderators Graham Norton. Auch "Blind Date"-Moderator Paul O'Grady ist offen schwul.



St. Lucia ist eine mitten in der Karibik liegende 160.000 Einwohner zählende Insel, die so groß ist wie Hamburg. Das homophobe Gesetz in St. Lucia geht auf die britischen Kolonialherren zurück. Allerdings wurde in den letzten Jahrzehnten keine einzige Verurteilung aufgrund dieser Gesetzgebung bekannt. In den letzten Jahren gab es Diskussionen, das Gesetz abzuschaffen. (dk)