Unmut über Regierungsentwurf zur Reform des Transsexuellengesetzes

Das Bundesinnen- und Bundesjustizministerium haben überraschend einen "Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Änderung des Geschlechtseintrags" vorgestellt, das das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ablösen soll. "BuzzFeed News" veröffentlichte den Entwurf am späten Mittwochabend als erstes Medium.



FDP, Linke und Grüne übten bereits kurz nach der Veröffentlichung scharfe Kritik am Referentenentwurf. In diesem würden die von Trans-Aktivist*innen geforderten Änderungen nicht ausreichend berücksichtigt. So ermögliche der Entwurf weiterhin keinen selbstbestimmten Geschlechtseintrag.



An der augenblicklichen Gesetzgebung wird insbesondere kritisiert, dass Transmenschen für die rechtliche Anerkennung ihres Geschlechts und gewünschten Namens zwei Gutachten vorlegen und vor Gericht erscheinen müssen. Der bürokratische Prozess ist derzeit nicht nur aufwändig, sondern kostet ihnen auch Tausende von Euro. Außerdem betrachten viele Transpersonen dieses Verfahren als diskriminierend und einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.

"Beratung" statt "Begutachtung"

Im neuen Gesetzentwurf wird statt einer "Begutachtung" nun eine nachzuweisende "qualifizierte Beratung" gefordert. Am gerichtlichen Verfahren wird uneingeschränkt festgehalten. Diese Reform sei daher nur ein winziger Fortschritt, so Julia Monro von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (DGTI) gegenüber "BuzzFeed": "Mit Selbstbestimmung hat dieses Gesetz gar nichts zu tun. Die psychologische Begutachtung wird nun Beratung genannt. Doch laut Gesetzesbegründung bleiben die Berater*innen die gleichen wie zuvor – inhaltlich ändert sich kaum etwas."



Kritisiert werden auch weitere Voraussetzungen, die von Betroffenen als Schikane empfunden werden. Im neuen Gesetz ist etwa eine verpflichtende Ehegattenbefragung für verheiratete Transpersonen, die ihr rechtliches Geschlecht ändern wollen, verankert.



Immerhin verspricht der Entwurf einige Erleichterungen. So soll das Intersexuellen- und Transsexuellenrecht angepasst werden. Auf diese Art soll Transmenschen ermöglicht werden, als Geschlechtseintrag "divers" zu wählen. Diese Option steht seit dem 1. Januar Intersexuellen offen (queer.de berichtete).



Das Innen- und Justizministerium hatten den Entwurf am Mittwochmittag an Fachorganisationen mit der Bitte zur Stellungnahme verschickt. Scharfe Kritik übten Aktivisten, weil ihnen die Regierung nur 48 Stunden Zeit für eine Reaktion gab – als Deadline ist nämlich Freitag angegeben. "Für die Kürze der Frist bitten wir um Verständnis", hieß es in dem Schreiben knapp.

FDP, Linke und Grüne zeigen sich enttäuscht

Die demokratische Opposition im Bundestag übte scharfe Kritik an dem Entwurf: "Die knappe Rückmeldefrist von zwei Tagen zur Bewertung eines umfangreichen Gesetzes ist eine Unverschämtheit", erklärte Jens Brandenburg, der Sprecher für LSBTI der FDP-Bundestagsfraktion. Er attestierte Justizministerin Katarina Barley (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU), "an einer ehrlichen Debatte" offenbar nicht interessiert zu sein. Brandenburg forderte, endlich die Gutachterpflicht abzuschaffen: "Über die geschlechtliche Identität eines Menschen kann niemand besser urteilen als dieser Mensch selbst."



Auch Doris Achelwilm, die queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion, nannte den Entwurf eine "herbe Enttäuschung". Kernprobleme des Transsexuellengesetzes würden "nicht abgeschafft, sondern bestenfalls abgemildert oder umetikettiert" werden.



Sven Lehmann, der Sprecher für Queerpolitik der Grünenfraktion im Bundestag, kritisierte via Twitter, dass die geplante Reform "die Bevormundung von Trans- und Intersexuellen" fortschreibe." Wann hört endlich dieser Zwang auf, über Körper und Geschlecht bestimmen zu wollen?! Das kann nur jeder Mensch selber!", so Lehmann.



Die bayerische Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer, die erste und bislang einzige offen transsexuelle Parlamentarierin auf Landesebene, ließ ebenfalls kein gutes Haar an dem Entwurf. Via Twitter erklärte die Grünenpolitikerin: "Das CIS-tem [cissexuelle System, Red.] hat weiterhin ein valides öffentliches Interesse, [uns] zu bevormunden."



In sozialen Netzwerken gab es an der Reform viel Kritik. Manche Nutzer*innen erinnerten etwa daran, dass SPD-Abgeordnete in Reden oft das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen als ihr Ziel angaben, aber von diesem Ideal im neuen Gesetzentwurf nur wenig zu spüren sei.



Der Gesetzentwurf dürfte bei Betroffenen auch für Entsetzen sorgen, weil die Regierung so nicht nur Rückmeldungen aus der Debatte zur Einführung einer dritten Geschlechtsoption ignoriert, sondern auch einen im Familienministerium angesiedelten Beratungsprozess aus der letzten Legislaturperiode. Sowohl ein ausführliches Rechtsgutachten als auch Fachtreffen von Experten und Betroffenen forderten bereits 2017 einfache Regelungen zu einem selbstbestimmten Geschlechtseintrag (queer.de berichtete).



Laut dem Gesetzentwurf ist derzeit geplant, dass die Reform bis Ende April 2020 in Kraft treten soll.