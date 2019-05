Ankara: Festnahmen bei queerer Uni-Demo

Heute, 18:05h, noch kein Kommentar

Wenige Wochen nach der Aufhebung des allgemeinen Verbots queerer Veranstaltungen in Ankara durch ein Gericht hat die Polizei am Freitag eine Pride-Kundgebung von Studenten gewaltsam unterbunden.



Mindestens 17 Teilnehmer der neunten "METU LGBTI + Pride Parade" wurden zu Beginn der Veranstaltung festgenommen, als sie Forderungen verlesen wollten. Auf Videos ist zu sehen, wie die Polizei Tränengas einsetzt. In einem Video sind möglicherweise Gummigeschosse zu hören – einige Twitter-Accounts berichten von einer Kopfverletzung, die ein Student durch sie erlitten habe. Über der Technischen Universität schwebte ein Polizei-Helikopter.



Ein weit verbeitetes Video zeigt mutmaßlich, wie ein Polizist mehrfach auf einen Studenten einschlägt. Aktuell halten Studenten eine Protest-Veranstaltung in einem Hörsaal ab und verlesen an mehreren Stellen des Campus ihre Forderungen. Die Situation ist weiter angespannt. Gegen 19.15 Uhr deutscher Zeit, rund zwei Stunden nach den ersten Meldungen, liegt die Zahl der Festgenommenen bei mindestens 25 – neben Studenten wurde offenbar auch ein Dozent festgenommen.



ODTÜde yaplmak istenen Onur Yürüyüü srasndaki polis müdahalesinde en az 25 kiinin gözaltna alnd örenildi. pic.twitter.com/qV8itncwnG dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 10, 2019 Twitter / dokuz8haber | Festnahme eines Dozenten

Der Rektor der Universität hatte die Pride-Veranstaltung zuvor verboten. Bereits in den Vorjahren hatte er mehrfach LGBTI-Veranstaltungen untersagt, die von den Studenten dennoch friedlich durchgeführt wurden.



ODTÜ'de örenciler, polis müdahalesine ve gözaltlara kar açklama yapt. pic.twitter.com/GAQ9yYIsR6 dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 10, 2019 Twitter / dokuz8haber | An mehreren Stellen des Campus lesen Studenten und Studentinnen aktuell ihre Forderungen vor

In den letzten Jahren waren in der Türkei fast alle Pride-Demonstrationen verboten und teilweise mit enormer Polizeigewalt und Festnahmen unterbunden worden, darunter in den letzten vier Jahren der zuvor sehr erfolgreiche CSD in Istanbul sowie der Trans-Pride der Stadt (queer.de berichtete). Zugleich konnten manche Proteste, etwa zum Internationalen Tag gegen Homo- oder Transphobie, mehrfach ungestört stattfinden. Erst vor rund einer Woche gab es in mehreren Städten friedliche LGBTI-Proteste zum 1. Mai.



In Ankara hatte der von der Erdogan-Regierung bestimmte Gouverneur im Herbst 2017 ein Komplett-Verbot von queeren Veranstaltungen erlassen, als Reaktion auf ein deutsch-türkisches LGBTI-Filmfestival, in dem unter anderem der deutsche Film "Romeos" gezeigt werden sollte. Im April hob ein Gericht die Entscheidung auf (queer.de berichtete). (nb)



