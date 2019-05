Fantasypride findet am 29. Juni statt

Nach dem Karussellfahren steht ab 22 Uhr die Party an (Bild: Phantasialand)

Der älteste "Gay Day" in Deutschland steht 2019 früher auf dem Programm: Nachdem der Fantasypride in den letzten Jahren im September stattgefunden hatte, lockt das Phantasialand Brühl bei Köln die LGBTI-Community anlässlich des 50. Jahrestages des Stonewall-Aufstands wieder im Juni in den Freizeitpark. Genau 50 Jahre nach den Ereignissen in der Christopher Street können Besucher nicht nur den Freefall-Tower, die Wildwasserbahn und allen anderen Fahrgeschäfte und Shows des Phantasialand genießen, sondern auch eine Vielzahl an zusätzlichen Highlights.



Der Fantasypride war zum ersten Mal 2002 veranstaltet worden. Inzwischen hat er sich zu einem der Highlights auf dem europäischen LGBTI-Kalender entwickelt. Zu den speziellen Angeboten am 29. Juni zählen unter anderem ein Wet-T-Shirt-Contest, der jedermann die Gelegenheit gibt, sein Sixpack zu präsentieren. Eine farbenfrohe Auswahl an Sängern, Comedians, Akrobaten und Dragqueens zeigt seine Talente auf der Open-Air-Bühne auf dem Kaiserplatz und in der großen Fantasypride-Show im Silverado Theater. Auf den Bühnen sind dieses Jahr unter anderem Ole Lehmann, Miss Tammy und Ikenna Amaechi zu sehen.



(Bild: Phantasialand)

Queer auf der Achterbahn

Ab 22 Uhr steigt die Party auf zwei Areas in Wuze Town, unter anderem mit den DJs Felix Jackson, Scampi und rowDee. Während auf der Hauptarea zu den angesagtesten Sounds aus Mainstream, Pop, Schlager, Achtziger- und Neunziger-Sounds und Charts getanzt wird, sorgen die DJs in der zweiten Area mit House- und Elektro-Sounds für den Bass.



Dazu stehen den Besucher*innen alle Attraktionen des Phantasialands offen. Dazu gehören Taron und Raik im erst 2016 eröffneten Themenbereich Klugheim. Hier gibt es nichts für Nervenschwache: Die beiden Achterbahnen halten sechs Weltrekorde. Taron ist der schnellste und in seiner Bauart längste Multi-Launch-Coaster der Welt. Die Achterbahn hat den intensivsten Katapult-Antrieb und kreuzt sich im Streckenverlauf 116 (!) mal – ebenfalls Weltrekord.



Taron ist der schnellste und in seiner Bauart längste Multi-Launch-Coaster der Welt (Bild: Phantasialand)

Die zweite Achterbahn Raik ist der schnellste und längste Family-Boomerang der Welt. Aber auch die anderen Themenwelten und mehrfach ausgezeichneten Attraktionen des Phantasialand versprechen Nervenkitzel, Spaß und Action, während man einen kühlen Prosecco schlürfen kann.



Auf der Fantasypride-Website kann man sich bereits jetzt Tickets sichern – entweder für den ganzen Tag (der Park öffnet um 9 Uhr) oder für die Party ab 20 Uhr. Die Anreise ist auch leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. So gibt es einen Shuttlebus vom Bahnhof Brühl direkt in den Park. Zwischen 20 und 4 Uhr morgens werden zusätzlich zwei kostenlose Busse eingesetzt, mit dem man von der Kölner Szene ins Phantasialand gelangt. (cw)