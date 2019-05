Eurovision: Deutschland überrascht mit lesbischer Symbolik

Von Norbert Blech

Beste Freundinnen, Schwestern, zwei augenscheinlich lesbische Paare beim Austausch von Zärtlichkeiten und zwei junge Frauen mit Kind – das sind nur einige Motive, auf die das deutsche Duo S!sters bei seinem ESC-Auftritt in Tel Aviv setzt.



Am Freitag, rund eine Woche vor dem Finale am 18. Mai, probten die Big-5-Länder und Gastgeber Israel zum ersten Mal und Deutschland überraschte mit der sicherlich nicht zufällig gewählten auch lesbischen Symbolik auf der LED-Leinwand im Hintergrund – gilt es doch, einer bei Fans und Wettbüros bislang eher als maximal durchschnittlich eingeschätzten Nummer Leben einzuhauchen.

Direktlink | Erste Eindrücke des Bühnenauftritts in Tel Aviv. Weitere und längere Videos gibt es erst zur zweiten Probenrunde, für Deutschland somit am Sonntag

Dabei hatte der NDR früh betont, dass die Vorteile des Songs trotz Fankritik – die zu einem eingekauften Lied zusammengecasteten Sängerinnen Carlotta Truman (19) und Laurita Kästel (26) waren an Teilen des Vorentscheidverfahrens vorbeigeschmuggelt worden – in einer starken Botschaft lägen: "Die Idee von 'Sister' ist gedacht als ein Beitrag zur 'MeToo'-Debatte", meinte der ESC-Verantwortliche Thomas Schreiber wohl auch in Gedanken an Vorjahressiegerin Netta. "'Sister' wurde als Song mit einer klaren Botschaft für starke, emanzipierte Frauen konzipiert."



Die klare Botschaft kam im Vorentscheid nur bedingt und nur bedingt begeisternd rüber. Wohl auch daher nun die Bildmotive im Hintergrund, zwischendurch wird gar "Respect" auf der LED-Leinwand eingefordert, zum Ende gibt es ein Peace-Symbol, das aus einem Mann/Frau- und Frau/Frau-Symbol erwächst. Doch geht es nun allgemein um Frauenemanzipation und Solidarität untereinander oder um Liebe unter Frauen? Was sich nicht ausschließt, gar zu einer inklusiven Botschaft ergänzen kann, hier aber unter konstanter "Sisters!"-Besingung vielleicht nicht so recht zusammenpassen will.



Vor Ort herrschte jedenfalls Verwirrung ob der großformatig eingefangenen lesbischen Sichtbarkeit in den Schlussmomenten der Inszenierung, die nun als "Gleichstellungshymne für Lesben missverstanden" werden könne, wie es die Blogger von ESC Kompact ausdrückten – nicht missmutig, mehr verwirrt über das dargebotene Gesamtpaket.

Direktlink | Der Song in der Vorentscheids-Version

Worum soll es also gehen? Wenn man als Frau aufwachse, habe man viele Probleme, sich selbst zu respektieren, sagte Laurita Kästel bei der anschließenden Pressekonferenz. Ihre große Schwester habe ihr dabei sehr geholfen, stark zu werden. Frauen müssten folglich zusammenstehen, um stärker zu werden, so die Botschaft der beiden. "Wir müssen der Schwester neben uns Respekt und Toleranz gegenüberbringen", zusammen stark sein, ergänzte Truman. Es gehe nicht um "liebes-bezogene Sisterhood", so Kästel rätselhaft in dem englischsprachigen Gespräch, sondern darum, sich anderen Frauen gegenüber so zu verhalten wie der eigenen Schwester gegenüber.



Eine zusätzliche Botschaft für die queere Community wurde von den S!sters dabei nicht angesprochen. Beide Sängerinnen betonten hingegen mehrfach den Begriff "Sisterhood", der aus deutschem Munde etwas einstudiert und bemüht wirkte. Das gilt wohl auch für die lesbische Symbolik, mit dem sich der NDR offenbar erhofft, ein paar zusätzliche Signale zu senden und zusätzliche Stimmen zu holen. Botschaften der Toleranz gegenüber Homo- und Transsexuellen sind immer gerne gesehen und wichtig, gerade auf großer, in weite Teile der Welt ausstrahlender Bühne. Aber kommt das authentisch und passend rüber? Im Wiwibloggs-Forum fanden Nutzer schnell heraus, dass die deutsche ESC-Delegation offenbar die ersten Stock-Agentur-Videos zum Thema Lesben genommen hat, die sie finden konnte.

Frankreich: Selbst-Akzeptanz gegen Hass

Ein stärkeres Respekt-Zeichen dürfte da Bilal Hassani setzen: Der 19-jährige schwule Sohn einer aus Marokko stammenden Einwandererfamilie gewann im Januar den französischen Vorentscheid mit der selbstbewussten, französisch- und englischsprachigen Hymne "Roi" (queer.de berichtete). Die lyrisch verpackte Botschaft des androgyn auftretenden Sängers: Ich lasse es mir von niemanden nehmen, mein Ding so durchzuziehen, wie ich bin.

Direktlink | "Roi" in der Vorentscheids-Version

Für den Auftritt in Tel Aviv hat Bilal nicht nur stimmlich aufgeholt, sondern auch an der Inszenierung gearbeitet und Vielfalt und Können hinzugeholt: Er wird nun begleitet von der übergewichtigen, viral bekannt gewordenen Ballerina Lizzy Howell und einer tauben taiwanesischen Tänzerin, die zwischenzeitlich Gebärdensprache einsetzt.



Bild: Andres Putting / EBU

In einer von Fans als perfekt bewerteten Choreographie tanzt das ungleiche Trio mal zusammen und mal alleine, während im Hintergrund Videos aus dem Leben aller drei laufen oder Botschaten des Respekts eingeblendet werden – jeder, der irgendwie vermeintlich anders ist oder angefeindet wird, kann aus diesem Auftritt Kraft mitnehmen. Das könnte bei vielen Zuschauern, gerade den jungen, auf Resonanz treffen und manch wichtiges Zeichen in die weiten Ecken der Eurovisions-Länder und darüber hinaus senden.

Direktlink | Erste Eindrücke Frankreich

Der Auftritt enthält auch Botschaften des Hasses – Hassani wurde zur Zielscheibe von Online-Hetze, thematisierte das aber in Zusammenarbeit mit LGBTI-Organisationen und brachte sie teilweise zur Anzeige (queer.de berichtete). Bei der Nach-Proben-Pressekonferenz betonte er auf eine entsprechende Frage, er bekomme weiterhin Hass-Mails und -Tweets, die er aber ignoriere. Das eigene selbstbewusste und -bestimmte Leben sei wichtiger, und darüber zu singen, vor Millionen von Menschen, erst Recht. In Israel fühle er sich wohl und sei gespannt darauf, die Bühne mit Vorbild Conchita Wurst zu teilen – als 14-Jähriger sei er begeistert von ihrem ESC-Auftritt gewesen und geschockt von all dem Hass, der ihr entgegenschlug.



Im ESC-Vorfeld hatten übrigens einige Boulevardblätter selbst etwas Kontroversen schüren wollen: Das israelische Staatsfernsehen plante, kurz vor dem ESC eine Comedy über einen schwulen Muslim auszustrahlen, der Frankreich beim Song Contest vertritt und vom IS gezwungen wird, einen Terroristen mit nach Tel Aviv zu schmuggeln. Dann wählten die Franzosen Bilal im Vorentscheid aus. Entgegen den Berichten hatte Frankreich aber deswegen nicht mit einem Boykott gedroht und Israels Staatssender KAN brauchte keine lange Überredung, die Ausstrahlung der Comedy zu verschieben.



Vimeo / FIRMA Creative Production | Diese Comedy, die sich laut KAN über alle Seiten lustig machen will, wird nun erst nach dem ESC ausgestrahlt

Ein spannender Wettbewerb steht bevor

Inzwischen haben nun alle 41 teilnehmenden Länder mindestens einmal in der vergleichsweise kleinen Expo Tel Aviv geprobt, womit die von den jeweiligen Delegationen selbst festgelegten und für den Gesamteindruck wichtigen Inszenierungen feststehen. Größere Favoritenstürze gab es nicht: Weiter vorne bei den Wettbüros liegt der bisexuelle Niederländer Duncan Laurence mit "Arcade".

Direktlink | Seit 1980 haben die Niederlande den Contest nicht mehr gewonnen. Duncan Laurence könnte das ändern

Erstmals knapp aus Platz zwei (bei den Wettbüro-Chancen auf Sieg) liegt Schwedens John Lundvik mit dem dank Gospelchor sehr einprägsamen "Too Late for Love", gefolgt von Russlands Sergei Lasarew mit "Scream", der zuletzt Ziel homophober Anfeindungen wurde (queer.de berichtete), und Italiens Mahmood mit "Soldi", der ebenfalls rassistisch und homophob angegangen wurde und ein öffentliches Coming-out für nicht mehr zeitgemäß hält (queer.de berichtete). Auch in Tel Aviv betonte er, dass die Gesellschaft heute offen sei und ein Labeln in sexuelle Orientierungen Menschen teile, statt verbinde. Der Mit-Favorit stürzte mit erkältet-unsicherer Stimme und noch unstimmiger Inszenierung minimal bei den Wettquoten ab, aber das muss nicht das letzte Wort bleiben.

Direktlink | Italiens Mahmood gilt als Favorit für das Jury-Voting

Der größte Aufsteiger nach den Proben aus dem Mittelfeld heraus liegt mit Aserbaidschans Chingiz und dem für das Land recht queer wirkenden Song "Truth" auf dem fünften Platz. In dem engen und schwer voraussagbaren Bewerberfeld an der Spitze haben aber vielleicht auch noch die Schweiz mit Luca Hännis "She got me" oder Island Chancen – die irgendwie queere und doch offenbar heterosexuelle "antikapitalistische BDSM-Techno-Perfomance-Kunst-Gruppe" Hatari ("Hatrið mun sigra") sorgte allerdings für Ärger, nachdem sie in einem Interview vor Ort Israel Apartheid-Politik vorwarf. Frankreich kletterte nach der Probe knapp in die Top Ten hinein, während Deutschland weiterhin keine großen Chancen eingeräumt werden.